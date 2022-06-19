* تم نشر المقال على زاوية عربي في 19 يونيو 2022

أشترى مساهمون جدد حصة تقدر بنحو 5% في شركة ڤاليو لخدمات التقسيط المصرية، في إشارة للنمو السريع الذي تشهده الشركة وسوق الدفع الآجل في مصر مع انخفاض الدخل الحقيقي للكثير من المستهلكين وارتفاع التضخم.

ولم يفصح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة عن طبيعة المساهمين الجدد أو أسمائهم أثناء مقابلة خاصة مع زاوية عربي، إلا أنه قال أنه سيتم الإعلان عن المستثمرين الأسبوع الحالي.

وتشهد ڤاليو، التي تأسست نهاية عام 2017، توسع كبير خلال الفترة الحالية مع ارتفاع وتيرة زيادة الأسعار إلى أكثر من 13% سنويًا، وانخفاض سعر الجنيه المصري. وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن اتفاق مع شركة أمازون يتيح للأخيرة شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار قابلة للاستبدال بحصة أسهم في شركة ڤاليو لاحقا.



وتتبع ڤاليو المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، وتوفر خدمات تقسيط تقليدية في مصر مثل شراء الأجهزة والملابس، وأخرى غير معتادة مثل فواتير المطاعم واشتراكات النوادي الرياضية.

خطط الطرح

وقال حسونة إن طرح الشركة في البورصة من الأمور التي يخططون لها، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الخطة في نهاية العام.



وأشار إلى أن الشركة في الفترة الأخيرة عملت على الاستقلال الإداري عن المجموعة المالية هيرميس، وقامت بتعيين موظفين وإداريين جدد.



وساهمت إيرادات ڤاليو بنحو 5% من إيرادات المجموعة المالية هيرميس في العام الماضي، على أن تزيد إلى 10% نهاية العام الجاري، بحسب حسونة.

وحققت هيرميس إيرادات تقدر بـ1.94 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

ويبلغ عدد عملاء ڤاليو لخدمات التقسيط نحو 25 ألف عميل شهريا يرتفع عند وجود عروض. كما يتراوح حجم عملياتها اليومي بين 18 إلي 20 مليون جنيه (نحو مليون دولار) مبيعات في السوق المصري وحده.

وتتوقع ڤاليو أن يصل عدد عملائها بنهاية العام إلى 750 ألف عميل.

عقارات

وقال حسونة إن شركته تعاقدت مع عدد من الشركات العقارية لتمكن عملاءها من تقسيط مصروفات الصيانة السنوية.

"تم التعاقد مع ألماظة بروبرتيز، وستيلا، ونتعاقد الآن مع 4 شركات عقارية من العيار الثقيل…ونتفاوض مع الجونة، وسوماي باي،" بحسب حسونة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن التعاقدات الجديدة مع المطورين خلال الشهر الحالي.

حصة ڤاليو

ويقدر حسونة أن شركته تستحوذ على نحو 36% من سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، وتتنافس مع 30 شركة تقدم نفس الخدمات، متوقَع أن تزيد إلى 70 شركة بنهاية العام.

ويضيف أن ڤاليو تحاول أن تتواجد في قطاعات لا يتواجد فيها المنافسين لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

الأسواق الخارجية

وأعلنت ڤاليو مطلع الشهر الجاري عن دخولها سوق المملكة العربية السعودية من خلال شراكتها مع مجموعة الحكير.

وقال حسونة إن الشركة ستبدأ العمل في المملكة نهاية العام، مؤكدا أنها لن تعمل بشكل حصري مع الحكير، وإنما تتفاوض مع عملاء كثيرين في هذا السوق.

"وقعنا مذكرات تفاهم مع منصات بيع وعلامات تجارية في السوق السعودي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

ويشير حسونة إلى أن الشركة لديها خطة للتوسع في أسواق المنطقة خاصة الأسواق التي يوجد فيها سوق تقسيط كبير.



"ندرس الدخول في سوق المغرب ونتوقع التواجد فيها بنهاية العام القادم".

(إعداد صفية منير، وتعمل صفية في جريدة الشروق المصرية وعملت سابقا في مؤسسات إعلامية منها أصوات مصرية التابعة لمؤسسة تومسون رويترز في مصر)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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