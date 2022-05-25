ارتفعت أرباح المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنوك الاستثمار المصرية، 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 345 مليون جنيه (19 مليون دولار).

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.94 مليار جنيه بنمو 55% مقارنة بالربع الأول من 2021، لكنها تراجعت مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه 2.04 مليار جنيه.

وفي 14 أبريل الماضي، سحب بنك أبوظبي الأول عرض استحواذ على حصة أغلبية في المجموعة، بسعر 19 جنيه للسهم، وأرجع ذلك لاضطرابات الأسواق المالية.

وأغلق سعر سهم الشركة اليوم عند 15.11 جنيه، بارتفاع 2% منذ بداية العام، بحسب بيانات ريفينيتيف.

وأتمت هيرميس صفقة الاستحواذ على 51% من بنك الاستثمار العربي في نوفمبر 2021، والذي ساهم بإيرادات قدرها 441 مليون جنيه خلال الربع الأول.

أين تنفذ هيرميس صفقاتها؟

(إعداد أماني رضوان. للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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