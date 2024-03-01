انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بمصر ليتداول تحت مستوى 50 جنيه للدولار الواحد، بعد أسبوع حافل حصلت فيه الحكومة على 5 مليار دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وتترقب مثلها يوم الجمعة.

وساهمت الصفقة في هدوء التداول على الدولار في السوق الموازية وفق ما قاله متعاملون، فيما تشير البيانات إلى انخفاض كبير خلال الأسبوع حيث كان يتداول فوق 60 جنيه للدولار الواحد الجمعة الماضي قبل إعلان الصفقة.

وتسلمت مصر 5 مليار دولار من الدفعة الأولى لتدفقات صفقة رأس الحكمة، وفي انتظار تسلمها مبلغ مماثل يوم الجمعة. ومن المقرر أن تحصل مصر على 15 مليار دولار هذا الأسبوع - من قيمة صفقة الشراكة التي وقعتها مع الإمارات والبالغة 35 مليار دولار - بينها وديعة إماراتية لدى مصر بـ 5 مليار دولار.

وبحلول الساعة العاشرة والنصف صباح الجمعة بتوقيت القاهرة، تراوح سعر بيع الدولار بالسوق الموازية في المتوسط بين 49.31 و49.36 جنيه للدولار الواحد.

كان متوسط سعر بيع الدولار في السوق الموازية قد انخفض تحت 60 جنيه يوم إعلان الصفقة الجمعة الماضية بعد أن كان يتداول عند نحو 62 جنيه في اليوم السابق.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام قبل أن يتراجع، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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