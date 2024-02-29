هبط سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر مقابل الجنيه بتعاملات الخميس الصباحية مع هدوء عمليات التنفيذ وفق متداولين، فيما يتوقع أنه تأثير قوي لتدفقات أموال مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة إلى المركزي المصري هذا الأسبوع.

ووفق تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء، تلقى المركزي المصري دفعة من أموال المشروع وينتظر دفعة أخرى يوم الجمعة. ومن المقرر أن تحصل مصر على 15 مليار دولار هذا الأسبوع - من قيمة صفقة الشراكة التي وقعتها مع الإمارات والبالغة 35 مليار دولار - بينها وديعة إماراتية لدى مصر بـ 5 مليار دولار.

وقال أحد المتعاملين بالسوق الموازية في مصر، إن حركة تنفيذ المعاملات أصبحت هادئة جدا مع تراجع السعر وخوف المضاربين على العملة من الخسائر في ظل تخوفات من تراجعات مقبلة قد تهبط بالسعر تحت 50 جنيه للدولار.

وبحلول الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، تراوح سعر بيع الدولار بالسوق الموازية في المتوسط بين 51.66 و51.71 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان يُتداول فوق 52 جنيه بقليل يوم الأربعاء في المتوسط، بحسب متعاملين بالسوق.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن يهدأ ليتداول حول مستويات الـ 50 جنيه. ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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