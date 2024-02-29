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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، تسلم مصر 5 مليار دولار من الدفعة الأولى لتدفقات صفقة رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار، وستتسلم مبلغ مماثل الجمعة، وفق بيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن الأربعاء عن تسلم البنك المركزي المصري دفعة أولى من أموال المشروع مع دفعة مرتقبة يوم الجمعة، دون أن يذكر قيمة هذه المبالغ.

وكان من المقرر أن تحصل مصر على 15 مليار دولار من قيمة الصفقة هذا الأسبوع منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وخصصت مصر 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة، بعد أن وقعت الحكومة يوم الجمعة الماضي، صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية.

وأضاف مدبولي، وفقا للبيان "تسلمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة.. ونتسلم غدا 5 مليارات دولار أخرى.. واتخاذ إجراءات تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية للجنيه المصري".

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 35 مليار دولار تتضمن وديعة إماراتية بـ 11 مليار دولار، وسيتم ضخ الأموال على مرحلتين الأولى هذا الأسبوع والثانية خلال شهرين وتتضمن المرحلة الثانية باقي وديعة الإمارات أي 6 مليار دولار.

تتوقع مصر أن تساعد هذه الصفقة في معالجة أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها.

وقال مدبولي، إنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه.

وأضاف أن المشروع شراكة استثمارية "ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري".

ووفقا للبيان، سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة "مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع".

وأكد أن "الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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