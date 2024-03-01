أعلنت الحكومة المصرية تسلم الدفعة الأولى من تدفقات مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء الجمعة.

وكانت مصر أعلنت يوم الخميس تلقي 5 مليار دولار على أن تتسلم مثلها يوم الجمعة، إضافة لتحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار - لدى البنك المركزي المصري - إلى الجنيه.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، في بيان الجمعة، إن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات "وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي".

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري".

وخصصت مصر 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة، بعد أن وقعت الحكومة يوم الجمعة الماضي، صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية.

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 35 مليار دولار تتضمن وديعة إماراتية بـ 11 مليار دولار، ويتم ضخ الأموال على مرحلتين الأولى تمت هذا الأسبوع، والثانية خلال شهرين وتتضمن المرحلة الثانية باقي وديعة الإمارات أي 6 مليار دولار.

تتوقع مصر أن تساعد هذه الصفقة في معالجة أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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