واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية داخل مصر تراجعه يوم السبت، مع استمرار ردود الفعل على إعلان الحكومة تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي بشراكة إماراتية.

وبحلول الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، تراوح متوسط سعر بيع الدولار بين 56.26 و56.46 جنيه للدولار الواحد، مقابل ما يصل لـ 59.90 جنيه للدولار في المتوسط مساء الجمعة.

كان متوسط سعر بيع الدولار في السوق الموازية قد سجل نحو 62 جنيه يوم الخميس، وانخفض تحت مستوى 60 جنيه الجمعة بعد أن أعلنت الحكومة اتفاق رأس الحكمة الذي سيوفر تدفقات دولارية بنحو 35 مليار دولار، خلال الشهرين المقبلين، بينها 15 مليار دولار خلال أسبوع.

ومن شأن تلك التدفقات أن تخفف من حدة أزمة سيولة دولارية تواجهها مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت مع زيادة التوترات في البحر الأحمر وتراجع عائدات قناة السويس.

ولا يزال السعر الرسمي للدولار في مصر نحو 30.9 جنيه للدولار الواحد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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