تباين أداء الجنيه المصري أمام الدولار في تداولات يوم الخميس، مع ترقب الدولة لتوقيع عقود صفقة استثمار كبرى أعلنت عنها بعد عصر اليوم، وتتوقع أن توفر لها سيولة نقدية من العملة الصعبة تحتاجها بشدة.

ففي حين انخفض الخميس تسعير الدولار وفق أسعار الذهب العالمية والمحلية وتحويل سهم البنك التجاري الدولي لشهادات إيداع دولية، ارتفعت العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار (أجل 12 شهر).

وأعلنت الحكومة المصرية الخميس موافقتها على "أكبر" صفقة للاستثمار المباشر مع كيانات كبرى، تتوقع أن توفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، فيما يعاني البلد من نقص في السيولة الدولارية. ومن المقرر إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

تسعيرات الدولار

انخفض تسعير الدولار وفق أسعار الذهب العالمية والمحلية الخميس بنحو 1.9 جنيه ليسجل حوالي 59.92 جنيه للدولار الواحد.

وجاء ذلك مع تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 محليا بنحو 110 جنيه الخميس ليبلغ في المتوسط حوالي 3410 جنيه، فيما شهد السعر انخفاض طفيف عالميا ليسجل 56.91 دولار للجرام.

ويُحسب سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وفقا لسعر الذهب عن طريق قسمة سعر جرام الذهب محليا على السعر العالمي للذهب.

وانخفض أيضا تسعير الدولار مقابل الجنيه وفق تحويل سهم البنك التجاري الدولي إلى شهادات إيداع دولية يوم الخميس مقارنة بالأربعاء بـ 1.3 جنيه، ليسجل 66.35 جنيه للدولار.

وجاء ذلك بعد ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية بإغلاق الخميس إلى 80.95 جنيه، كما ارتفع سعر شهادة الإيداع بتعاملات اليوم إلى 1.22 جنيه.

ويتم حساب سعر الدولار وفق تلك الشهادات من خلال قسمة سعر السهم بالجنيه على سعر شهادة الإيداع الدولية بالدولار.

وعلى النقيض، ارتفع سعر الدولار وفق العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار (أجل 12 شهر) في تعاملات الخميس بـ 1.25 جنيه، ليبلغ 65 جنيه للدولار مقارنة بـ 63.75 جنيه الأربعاء.

وفي السوق الموازية داخل مصر، انخفض متوسط سعر بيع الدولار بشكل طفيف الخميس في أعقاب إعلان الحكومة عن الصفقة الجديدة إلى 62.03 جنيه للدولار في المتوسط من 62.35 جنيه في وقت سابق الخميس.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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