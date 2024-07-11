تتوقع شركة بت أويسس وهي منصة تداول للعملات الرقمية مقرها دبي، إطلاق منصتها في البحرين خلال شهور قليلة، وفق ما قالته علا دودين، الرئيسة التنفيذية للشركة في مقابلة مع زاوية عربي الخميس.

تأسست بت أويسس في 2016 وهي من أوائل منصات تداول العملات الرقمية في الدول العربية، وتعمل في الإمارات ولها عملاء في منطقة الخليج.

والشركة الآن مملوكة بالكامل لـ CoinDCX أو "كوين DCX" والتي تعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند بعد صفقة استحواذ أُعلنت شهر يوليو الجاري لم يتم ذكر قيمتها.

كانت علا وهي من رواد الأعمال الأردنيين من بين 3 مؤسسين للشركة، وقالت لزاوية عربي، إن اختيار الشركاء المؤسسين للإمارات كسوق انطلاق جاء بسبب بيئة العمل في دبي خاصة مع تركيز الشركة على المنطقة العربية، واعتبار الإمارات مركز للشركات التكنولوجية والتشريعات خاصة المنظمة لـ "الكريبتو" في المنطقة.

حصلت الشركة على رخصة للعمل في البحرين الشهر الماضي، ولم تطلق بعد منصتها فيها، وقالت علا عن إطلاق المنصة بالبحرين إنه "متوقع الإطلاق خلال الشهور القليلة المقبلة بهاي السنة (2024)".

البحرين

"البنك المركزي للبحرين كان من الأوائل بإصدار تشريعات لمجال الكريبتو.. فيه اختلافات بين القواعد التنظيمية بالإمارات وبالبحرين من ناحية المنتجات وهذا يساعدنا أن أحنا كمان نوسع مجالنا من ناحية المنتجات أو الخدمات اللي بنقدر نوفرها بالسوق بمنطقة الخليج،" وفق ما قالته علا دودين.

وكان البنك المركزي البحريني أول بنك مركزي عربي يصدر إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox Framework) لشركات تداول الأصول المشفرة في المنطقة في 2017.

وقالت علا إن بت أويسس تتطلع لتحقيق توسع أكبر في البحرين في المنتجات، ومن بين الخيارات المستهدف تقديمها خدمات تداول عقود المشتقات على الكريبتو وخاصة العقود المستقبلية، لكن ذلك لا يزال يحتاج لموافقات تنظيمية.

وترى الرئيسة التنفيذية أن الاستثمار في التشريعات يحد من تأثير التغيرات العالمية أو الهزات في قطاع الكريبتو عالميا مثل إفلاس منصة "اف تي إكس" FTX أو القضايا المتعلقة بالاحتيال التي أثيرت مؤخرا على تداول العملات الرقمية بالمنطقة.

كانت "بينانس" أحد أشهر منصات تداول العملات الرقمية، تعرضت لمساءلات قانونية بتهمة الاحتيال عمدا على القوانين الأمريكية العام الماضي، انتهت بتوصل المنصة في نوفمبر 2023 لتسوية مع السلطات الأمريكية تضمنت إبعاد مؤسسها تشينغبينغ زاو المعروف بـ CZ وتعيين ريتشارد تنغ، الرئيس العام السابق للأسواق الإقليمية بالشركة في منصب الرئيس التنفيذي.

كما قضت محكمة أمريكية مارس الماضي على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX للعملات المشفرة سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عام فيما تعرف بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، ونفس المنصة تعرضت للإفلاس قبل عامين.

"فيه تأثير بيكون (للأزمات العالمية) علشان سعر الأصول التي يتداولها الناس من العملات الرقيمة بتتأثر،" وفق علا مشيرة إلى وجود توجه خاصة في دبي للاستثمار في دعم المجال ونموه من خلال التشريعات.

وتعمل دبي على تشديد التدقيق على الشركات الساعية للحصول على رخص لمزاولة خدمات تداول الأصول والعملات المشفرة، على خلفية تداعيات إفلاس FTX، حسبما نقلت بلومبرغ العام الماضي.

تحول للربح

تحولت بت أويسس خلال النصف الأول من 2024 للربحية مقارنة بتحقيق خسائر خلال النصف المقارن من 2023، فيما تضاعف حجم التداول على أساس سنوي، وفق علا، دون تقديم أرقام محددة.

جاء هذا التطور بدعم من استثمار صغير الحجم ضخته شركة كوين DCX في بت أويسس في أغسطس 2023 قبل صفقة الاستحواذ، ساعد بت أويسس على التحول للربح بداية من 2024.

وقد سهل هذا التغير الدخول في صفقة استحواذ من كوين DCX على بت أويسس، وهي الصفقة التي أعلن عنها مطلع الشهر الجاري، فيما ستستمر بت أويسس العمل بشكل مستقل كعلامة تجارية.

"هلا فيه شريك قوي بيدعم الشركة (بت أويسس) كـ كوين DCX، بضخ استثمار في رأس المال والمعرفة والخبرات.. عندهم كمان تكنولوجيا قوية كتير ومنتجات قوية،" وفق علا.

فرص أخرى

تعد البحرين والإمارات، من الدول القلائل في المنطقة العربية التي تعطي تراخيص للشركات العاملة في مجال الكريبتو مع توجه شركات عالمية للعمل فيها.

وتسعى دول أخرى في الخليج لإصدار تشريعات منظمة لمجال الكريبتو، بينما لا تزال دول مثل مصر والمغرب بعيدة عن الأمر.

وتتوقع علا أن تصدر عدة دول بينها السعودية، قطر وسلطنة عُمان تشريعات للكريبتو خلال السنوات المقبلة، مضيفة "توقعنا أنه خلال السنوات الجاية هيكون فيه تراخيص أكتر بدول أكتر لمجال عملنا.. هذا شيئ كتير إيجابي".

"والله ياريت لو (التشريعات تصدر في) الثلاثة في نفس الوقت ستكون مشكلة جيدة جدا.. هلا سوق السعودية والإمارات هم أكبر سوقين بمجال العملات الرقمية بمنطقة الخليج وده أمر سننظر له.. مصر والمغرب من الأسواق الكبيرة اللي احنا نتأمل يكون فيه تشريعات قريبا،" حسب علا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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