قضت محكمة أمريكية على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX للعملات المشفرة سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عام فيما تعرف بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، وفق وسائل إعلام دولية وأمريكية.

وأدانت المحكمة فرايد بسرقة 8 مليارات دولار أمريكي من عملاء منصته FTX للعملات المشفرة التي أسسها عام 2019 لكنها واجهت أزمة سيولة وتقدمت بطلب لإعلان الإفلاس في 2022.

واستقال فرايد، من منصب الرئيس التنفيذي للمنصة، التي تضم صندوق لتداول العملات المشفرة وحوالي 130 شركة أخرى تابعة، بعدما تم إعلان بدء إجراءات إفلاس المجموعة في الولايات المتحدة، في نوفمبر 2022.

وتعرضت شركات التشفير الإلكتروني للكثير من المساءلات القانونية في السنوات الأخيرة، فيما تطالب المؤسسات الدولية بضرورة تنظيم السوق والإشراف عليه، خاصة مع زعزعة الثقة في سوق العملات المشفرة بعد أن تعرضت منصة FTX "إف تي إكس" لتداول العملات الرقمي لأزمة سيولة هائلة هوت بعملتها FTT "إف تي تي" لمستويات قياسية.

وشملت التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد، الملقب بـ"ملك العملات المشفرة"، الاحتيال والتآمر بالاحتيال وغسيل الأموال، وفق وسائل إعلام دولية.

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان الخميس عبر إكس (تويتر سابقا) "قام صامويل بانكمان-فرايد بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ. حيث سرق أكثر من 8 مليارات دولار من أموال عملائه".

وأضاف أن الحكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عام "سيمنع المدعى عليه من ارتكاب الاحتيال مرة أخرى، وهو رسالة مهمة للآخرين الذين قد يميلون إلى الانخراط في عمليات احتيال".

السوق

بعد إعلان الحكم، وبحلول الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بتوقيت دبي، ارتفع سعر العملة المشفرة الأشهر بيتكوين بنحو 0.1% إلى مستوى 69.5 ألف دولار، لكنها تراجعت على مستوى 24 ساعة بنحو 1.5% وفق بيانات منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية.

كذلك ارتفعت عملة إيثيريوم بنحو 0.2% إلى 3.5 ألف دولار.

وقال عبد العزيز البغدادي، مدير محافظ ومدير استثمار مقيم حاليا في قطر، إن الحكم في هذا الوقت غالبا لن يلتفت إليه المتعاملون، و"لن يؤثر على الأداء الإيجابي لسوق العملات المشفرة".

خلال الأيام الماضية، كسرت بيتكوين أعلى قمة تاريخية وصلت لها في نوفمبر 2021 عند 69 ألف دولار. قبل أن تتراجع إلى مستوى 16 ألف دولار في نوفمبر 2022، وهو وفق البغدادي "مستوى القاع الذي انطلقت منه حركة السوق الصاعد الحالي الذي كسر القمة السابقة منذ أيام قليلة".

"القضية عمليا انتهت بالنسبة للسوق منذ زمن ولا وقت لاستعادة الاحزان الآن،" وفق البغدادي لزاوية عربي، مشيرا إلى أن السوق استوعب الأزمة بالكامل منذ وقت انهيار منصة FTX و القبض على سام بانكمان في عام 2022.

وأظهرت البيانات أن سعر بيتكوين مرتفع في أداء الأسبوع بأكثر من 9%، وارتفعت على أساس أسبوعي بأكثر من 4%، وفق بيانات المنصة.

وقال البغدادي :"الآن تسيطر على السوق والمتداولين حالة من التفاؤل القوي بعد تحقيق البيتكوين لمستويات سعرية تاريخية جديدة، دخول لاعبين كبار لسوق العملات المشفرة مثل صناديق الاستثمار الكبرى، فالكل يستعد للمزيد من الأرباح ولن يلتفت للأخبار السلبية في الوقت الحالي".

وتوقع البغدادي أن تواصل البيتكوين ارتفاعاتها - طالما ظلت فوق 60 ألف دولار - وقد تصل إلى مستويات تتخطى 80 ألف دولار هذا العام.

نبذة عن بانكمان فرايد

(وفق وسائل إعلام دولية)

- ولد في مارس من عام 1992

- درس الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- أنشأ في 2017 صندوق تحوط للعملات المشفرة باسم Alameda Research.

- أسس في 2019 منصة FTX للعملات المشفرة لتصبح فيما بعد واحدة من أكبر بورصات العالم لتداول العملات المشفرة.

- وصلت ثروته الصافية إلى 26 مليار دولار.

- في نوفمبر 2022 أعلنت شركة Alameda ومنصة FTX إفلاسهما، واستقال فرايد من منصبه.

- في ديسمبر 2022 تم القبض على سام بانكمان فرايد، في جزر الباهاما وتم ترحيله إلى أمريكا.

(إعداد: جيهان لغماري وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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