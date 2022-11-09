* تم التحديث بإعلان بينانس عدم المضي قدما في صفقة الاستحواذ



تراجعت العملات الرقمية، يوم الأربعاء، في واحدة من الانخفاضات الجماعية اليومية، لتهبط بيتكوين العملة الرقمية ذات القيمة السوقية الأكبر بحلول الساعة 11.38 مساء بتوقيت دبي 7.59% مسجلة 16.85 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 نوفمبر 2020، بحسب بيانات سي إن بي سي.

فيما فقدت عملة إيثريوم 9.39% من قيمتها، لتنخفض إلى 1.189 ألف دولار، وذلك ضمن انخفاض أوسع لمعظم العملات الرقمية يعكس تراجع الثقة بعد أزمة السيولة التي عصفت بـ "إف تي إكس" وهي أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم.

ولجأت "إف تي إكس" إلى طلب المساعدة من "بينانس" أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، والتي وقعت بدورها خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على كل عمليات "إف تي إكس" خارج أمريكا.



لكن بينانس أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس أنها لن تمضي قدما في صفقة الاستحواذ على عمليات "إف تي إكس" وذلك بعدما أجرت الفحص النافي للجهالة وبسبب تقارير صحفية تحدثت عن سوء إدارة أموال العملاء بـ"إف تي إكس".



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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