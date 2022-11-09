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وقعت شركة "بينانس" لتداول العملات الرقمية خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على أغلب عمليات منصة العملات الرقمية "إف تي إكس دوت كوم" لتغطية أزمة سيولة تمر بها الأخيرة، بحسب ما قاله تشانغبينج تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس يوم الثلاثاء على تويتر.

وقال تشاو: "بعد ظهيرة اليوم، طلبت منا إف تي إكس المساعدة. هناك أزمة سيولة كبيرة. (و) لحماية المستخدمين، وقعنا خطاب نوايا غير ملزم، بهدف الاستحواذ بالكامل على إف تي إكس دوت كوم (FTX.com) والمساعدة في تغطية أزمة السيولة. سنقوم بفحص نافي للجهالة شامل في الأيام المقبلة".

وقال تشاو، في بيان قال إنه أُرسل لجميع العاملين في بينانس ونشره على حسابه على تويتر الأربعاء، إنه طلب من شركته وقف تداول رمز "إف تي تي" وهو العملة الخاصة بشركة "إف تي إكس"، ونصح المستخدمين بعدم تداوله.

وأوضح سام بانكمان فرايد مؤسس إف تي إكس، الذي خرج من مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بعدما تقلصت ثروته في يوم واحد إلى ما يقارب المليار دولار انخفاضا من 15.6 مليار دولار بحسب بلومبرغ، في تغريدة على تويتر إن وحدة شركة إف تي إكس في أمريكا (FTX.US) لن تتأثر.

وبحسب منصة كوين ديسك، المتخصصة في متابعة أخبار الأصول الرقمية، فإن المشرعين حول العالم لديهم القدرة على وقف الاندماجات الكبيرة إذا كانت لديهم مخاوف من أنها قد تحد من اختيارات السوق، كما أن لديهم قوانين حاسمة بشأن السلوكيات التي تقوض المنافسة.

ووفق بيانات موقع كوين جيكو، المعني بتحليلات وبيانات العملات الرقمية في العالم، فإن بينانس هي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، فيما تأتي إف تي إكس بين الخمسة الأوائل.

وقال تشاو، في البيان الذي نشره الأربعاء، إن ما حدث لـ"إف تي إكس" زعزع ثقة المستهلكين بشدة، وأن المشرعين سيزيدون التدقيق على عمليات التداول، وأن استخراج التراخيص حول العالم سيكون أصعب.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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