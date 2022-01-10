واصل سعر البيتكوين الهبوط بتعاملات الاثنين، بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال الأسبوع الماضي.

فبحلول الساعة ال 1 مساءا بتوقيت دبي، هبط سعر البيتكوين بنحو 0.2% ليبلغ 41.8 ألف دولار، وفقا لبيانات أيكون.

فما أسباب هبوط العملة التي يظهرها شعارها الافتراضي باللون الذهبي اللامع وهل سيختفي لمعانها قريبا ولماذا؟

ماذا يحدث؟

كانت العملة الرقمية الأشهر، انخفضت بشكل متتالي خلال الأيام الماضية.

تواجه بيتكوين - والتي أطلقت لأول مرة في 2009 مع تداعيات الأزمة المالية العالمية حينها وانهيار القطاع البنكي - هذا العام ضغوط رفع أسعار الفائدة وإنهاء برامج التحفيز الاقتصادية، أسرع من المتوقع.

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يمثل رفع الفائدة رياح معاكسة للعملات الرقمية، لأنه يؤدي لسحب الاستثمارات عالية المخاطر، وضعف بريق الأصول عالية النمو والمضاربة.

وأُضيف إلى ذلك انطلاق مظاهرات واضطرابات غير مسبوقة في كازاخستان - ثاني أكبر دولة لتعدين البيتكوين بعد أمريكا - الأسبوع الماضي.

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سعر ال60 دولار، هل سنراه مرة أخرى؟

لكن رغم الانخفاض والضغوطات لا تزال البيتكوين عند مستوى دعم قوي، يمكنها من التصحيح ومن ثم الارتفاع مرة أخرى، بحسب محللين.

يقول عبدالعزيز البغدادي، مدير محافظ ومدير استثمار مقيم حاليا في قطر، إن بيتكوين تتماسك فوق منطقة دعم سعري هامة ما بين 40 إلى 42 ألف دولار، وهي منطقة يُعتقد أن توقف حركة الهبوط في الأجل المتوسط.

انخفضت العملة الرقيمة المشفرة، الجمعة الماضية، بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر لأقل من 41 ألف دولار، تزامنا مع انقطاع الإنترنت في كازاخستان.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على آلاف الحواسيب حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

ويشير البغدادي، في اتصال مع زاوية عربي، إلى أن " عند مستوى الدعم الحالي يمكن أن ترتد البيتكوين لاختبار مستوى أسعار 44 ثم 49 ألف دولار، ثم مقاومة قوية عند مستوى 52 و54 ألف دولار".

ويضيف: " التصحيح يمكنه أن يعوض بعض من خسائر العملة، لكن لا نتوقع أن تصل قريبا إلى مستوى 60 ألف دولار على الأقل في الموجة التصحيحية الأولى التي سيتبعها انخفاض جديد".

حققت بيتكوين أعلى قمة تاريخية لها في نوفمبر الماضي عند 69 ألف دولار، قبل أن تتراجع مع نهاية العام 2021.

وبحسب البغدادي، في حال لم تتمكن البيتكوين من الاحتفاظ بمنطقة الدعم الحالية كثيرا، ستعود للانخفاض وقد تصل لمستوى 38 ألف دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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