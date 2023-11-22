يسعدنا اليوم إعلامكم عن توصلنا إلى توافق مع وزارة العدل الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، فيما يتعلق بتحقيقاتهم في المشاكل المتعلقة بعمليات التسجيل السابقة، والامتثال والعقوبات. هذه القرارات تتضمن تحمل شركتنا المسؤولية عن انتهاكات الامتثال الجنائية، وتتيح أمام شركتنا الانتهاء من فصلٍ مليء بالتحدّيات، ولكنه فصل تحوّلي على صعيد التعلّم والنمو. ومع تحسينات الامتثال والحوكمة المنصوص عليها ضمن التزاماتنا، يمكننا البدء بمشاركة رؤيتنا لمستقبل Binance (بينانس) المشوّق وآفاق قطاع العملات الرقمية. ونحن واثقون بأن Binance (بينانس) ستبرز كشركة أقوى في الوقت الذي نضع فيه الأساس للأعوام الخمسين القادمة.

وبالرغم من أن Binance (بينانس) ليست مثالية، لكنها حرصت منذ انطلاقتها الأولى كشركة ناشئة صغيرة على حماية المستخدمين، وبذلت جهودًا هائلة للاستثمار في الأمان والامتثال. ومع ذلك، عندما تمّ إطلاق منصة Binance (بينانس)، لم يكن لديها ضوابط الامتثال الكافية التي كان ينبغي أن تمتلكها الشركة التي ستغدو عليها بسرعة فيما بعد. وعلى المستوى العالمي، نمت Binance (بينانس) بوتيرة سريعة للغاية، ضمن قطاع جديد ومتطوّر يشهد مراحله التنظيمية الأولى، واتخذت Binance (بينانس) قرارات غير موفقة خلال رحلتها. واليوم، تتحمل Binance (بينانس) المسؤولية عن تلك المرحلة السابقة.

وطوال العامين الماضيين، عملنا بجد لإعادة هيكلة مؤسستنا وموظفينا وتحديث أنظمتنا. ولدينا الآن قيادة جديدة تحظى بخبرة عميقة في مجال الامتثال، وتجارب متميزة مع أفضل المؤسسات المالية العريقة، وشركات التكنولوجيا الرائدة، وحتى هيئات إنفاذ القانون والكيانات التجارية الكبرى. وبفضل هذه الجهود، أصبحنا الآن منصّة أقوى، وأكثر أمانًا وحماية لمستخدمينا.

وبنفس مستوى الأهمية، لم نُخفق أبدًا في الحفاظ على قيمنا الأساسية المتمثلة في ضمان أمن المستخدم وسلامته. نحن نتحمل بجدّية تامّة مسؤوليتنا كأمناء مع الحفاظ على 1:1 الدعم لرصيد كلّ مستخدم.* وهذا يعني تمكين المستخدمين في أي وقت من سحب 100 بالمائة من أرصدتهم من النظام الأساسي. وتجب الإشارة إلى أن الهيئات الأمريكية التي توصلنا إلى توافق معها:

لا تتهم Binance (بينانس) باختلاس أموال من أي مستخدم، و

لا تتهم Binance (بينانس) بالمشاركة في أي تلاعب بالسوق.

ويساهم امتلاكنا لقيادات متميزة من ذوي الخبرات العالمية في تمكين Binance (بينانس) من النموّ على المدى الطويل. ويتركز اهتمامنا على حماية مستخدمينا وإنشاء منصّة تستمر على مدى عقود قادمة. ويضيف هذا التركيز والخبرة مزيدًا من المرونة التي تمكننا من مواصلة العمل نيابة عن مستخدمينا بما يتجاوز نطاق السنوات الخمس القادمة، وصولًا إلى خمسين عامًا بعدها أو أكثر. ويظل مديرنا التنفيذي السابق هو المساهم الأكبر في Binance (بينانس) ومصدرًا حاضرًا للتشاور فيما يتعلق بالسجلات السابقة لأعمالنا.

أما ترسيخ مكانتنا على مدى الخمسين عامًا القادمة فهو يعني فهم التحديات الحالية التي تواجهها العملات الرقمية والعمل على تطوير معايير رائدة على مستوى القطاع لمعالجة تلك التحديات، ويشمل ذلك مجالات الامتثال، والأمن، والتعاون مع هيئات إنفاذ القانون والشفافية.

ونتيجة لهذه التحديثات والعمل مع المنظمين العالميين، أصبحت Binance (بينانس) اليوم شركة أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي. لقد تعلمنا دروسًا قيّمة قابلة للتطبيق في جميع مجالات هذا القطاع، لدعم مستخدمي العملات الرقمية. نحن ندرك أن الشفافية، إلى جانب الامتثال، تعتبر أمرًا ضروريًا لإعادة بناء الثقة في القطاع، في ظلّ ظروف السوق الصعبة وسوء إدارة القطاع. وبفضل ما تعلمناه من تجاربنا الماضية، نفخر بمشاركتنا في عدد من أهم الاستثمارات في مجال الامتثال والأمن والشفافية لأي شركة في مجالنا.

تغيير في القيادات

اعتبارًا من الآن، سيتولى ريتشارد تنغ، الرئيس العام السابق للأسواق الإقليمية في Binance (بينانس)، منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لتشانغ بينج تشاو CZ. يعتبر ريتشارد قائدًا مؤهلاً بشكلٍ كبير يحظى بما يتجاوز ثلاثة عقود من الخبرة في الخدمات المالية والتنظيمية، ليقود الشركة خلال الفترة التالية من النموّ. قبل انضمامه إلى Binance (بينانس) ، شغل ريتشارد منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؛ ومنصب كبير المسؤولين التنظيميين في بورصة سنغافورة (SGX)، ومنصب مدير تمويل الشركات لدى سلطة النقد في سنغافورة.

الامتثال والأمن

تعمل Binance (بينانس) بشكل منهجي على إعادة هيكلة مؤسستنا وموظفينا، وترقية أنظمتنا، وإنشاء معيار جديد للامتثال على مستوى القطاع. وقد قمنا، على سبيل المثال، بتحديث وتوسيع قدراتنا الداخلية في مجال الكشف والتحليلات لمكافحة غسيل الأموال. وأصبح امتثال "بينانس" Binance لمكافحة غسيل الأموال (AML) معيارًا على مستوى القطاع، وتواصل Binance (بينانس) إجراء تحسينات في سياسات مكافحة غسيل الأموال الشاملة لديها. وتساهم Binance (بينانس) أيضًا بدور قيادي مهم في مساعدة سلطات إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية والإرهاب.

وكانت Binance (بينانس) واحدة من أولى المنصات الرئيسية خارج الولايات المتحدة التي تطلب إجراءات التحقق من الهوية KYC الإلزامية لجميع المستخدمين. اليوم، يجب على المستخدمين المحتملين (قد لا يكون أي منهم شخصًا أمريكيًا) تقديم هوية صالحة وتقديم صورة "سيلفي"، وتتحقق منها Binance (بينانس) من هويتهم بدعم من الموردين العالميين. تُجري Binance (بينانس) أيضًا عمليات بحث عبر World-Check لتحديد، على سبيل المثال، أي سجل إجرامي، أو صلة بالإرهاب، أو بالإدراج ضمن قوائم الشخصيات المكشوفة سياسيًا "PEP"، أو قوائم مراقبة العقوبات. تستخدم Binance (بينانس) أيضًا أدوات مراقبة في الوقت الفعلي ومراقبة ما بعد المعاملة لاكتشاف المعاملات المشبوهة وإيقافها. في السنوات الأخيرة، استثمرت Binance (بينانس) موارد هائلة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها. اليوم، تتمتع Binance (بينانس) بقيادة جديدة تتمتع بخبرات عميقة في الامتثال، للإشراف على فريق يضمّ مئات من موظفي دعم الامتثال، بما في ذلك أكثر من 60 موظفًا يتمتعون بخبرة سابقة في مجال إنفاذ القانون أو الوكالات التنظيمية وأكثر من 200 موظف حاصلين على شهادات احترافية في مجال الامتثال، بما في ذلك متخصصون معتمدون في مكافحة غسيل الأموال. بالإضافة إلى فريق الامتثال الأساسي، توظف Binance (بينانس) المئات من الموظفين المتخصصين في مجال العمليات والمنتجات والتكنولوجيا لدعم تطوير وتنفيذ برامج الامتثال الخاصة بالشركة.

تأخذ Binance (بينانس) الامتثال للعقوبات على محمل الجد ولديها فريق مستقل مختصّ بالعقوبات، يضمن جدية امتثال الشركة لقواعد العقوبات العالمية. كما خصصت Binance (بينانس) أيضًا موارد وجهودًا كبيرة للامتثال للعقوبات. اليوم، بالإضافة إلى أدوات التعامل مع حظر التحقق من الهوية وبروتوكول الإنترنت، تستخدم Binance (بينانس) أدوات متقدمة من شركاء خارجيين من أجل التنفيذ الطوعي للضوابط والقيود المتعلقة بقوانين العقوبات في مختلف البلدان؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، ويشمل ذلك إجراء مراقبة وفحص فوري لمعاملات العقوبات عبر السلسلة في الوقت الفعلي.

التعاون في إنفاذ القانون

توظف Binance (بينانس) أيضًا فرقًا متعددة تتعامل بانتظام مع وكالات إنفاذ القانون والمسؤولين، والتي تضمّ مجتمعة أكثر من 70 عضوًا. لقد كشفت Binance (بينانس) وساعدت أجهزة إنفاذ القانون بشكل استباقي في معالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومي في البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، في الفترة من 1 يناير إلى 13 نوفمبر 2023، قامت Binance (بينانس) بمعالجة أكثر من 52,700 طلب لإنفاذ القانون، وخدمت 12,699 ضابطًا مسجلاً لإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي. هذا بالإضافة إلى أكثر من 50,000 طلب قام فريق Binance (بينانس) بمعالجتها في عام 2022.

تقوم Binance (بينانس) بمشاركة معلوماتها بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون. في عام 2022، نظمت Binance (بينانس) وشاركت في أكثر من 70 ورشة عمل لتدريب أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية في جميع أنحاء العالم. بناءً على هذه الجهود، أعلنت Binance (بينانس) في سبتمبر 2022 عن برنامج تدريب رسمي لإنفاذ القانون العالمي مصمّم لمساعدة سلطات إنفاذ القانون على اكتشاف الجرائم المالية والإلكترونية ومكافحتها.

في عام 2023، قدم فريقنا المخصص لتدريبات إنفاذ القانون، بدعم من فريق التحقيقات لدينا، 120 دورة تدريبية وورشة عمل في الموقع أو عبر الإنترنت، حظيت دائمًا باستجابة إيجابية للغاية من مجتمع إنفاذ القانون.

يسر Binance (بينانس) أن تكون واحدة من أهم الشركاء العالميين لإنفاذ القانون في معركتها لمكافحة النشاط المالي غير المشروع في جميع أنحاء العالم.

الالتزام بالشفافية

تقوم Binance (بينانس) بحماية أصول عملائها بعناية. يمكن للمستخدمين دائمًا سحب 100 بالمائة من أصولهم على المنصة في أي وقت. وفي إطار التزامها بالشفافية، شاركت Binance (بينانس) عناوين محفظتها المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى دليل ميركل Merkle Tree المنشور للتحقق من الأرصدة الاحتياطية وإثبات ضمان B-Tokens.

أنشأت Binance (بينانس) أيضًا تدابير أمنية للمستخدمين بما في ذلك صندوق تأمين التداول الافتراضي لحماية المستخدمين من الخسائر عندما تكون القيمة الحالية لحساب التداول الافتراضي المتبادل أو التداول الافتراضي المعزول لأحد المستخدمين أقل من الصفر، أو عندما يكون المستخدم غير قادر على سداد ديونه. تعد Binance (بينانس) واحدة من أولى منصات تبادل العملات الرقمية التي تحتوي على صندوق آمن - يُعرف باسم صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين ("SAFU") - لحماية المستخدمين في الحالات القصوى. قامت Binance (بينانس) بنشر عناوين المحفظة الخاصة بصندوق الأصول الآمنة للمستخدمين SAFU.

وبالإضافة إلى إجراءاتها الأمنية، تقدم Binance (بينانس) مبادراتها التعليمية للسماح للمستخدمين بحماية أنفسهم وفهم منظومة للعملات الرقمية بشكل أفضل. وفي إطار التزامها بتعزيز تعليم العملات الرقمية للجميع، قامت Binance (بينانس) بإتاحة أكثر من 430 مقالة للجمهور على منصّة أكاديمية Binance (بينانس) ، بالإضافة إلى مداخل المصطلحات والدورات المتعمقة المتعلقة بالعملات الرقمية بـ 30 لغة؛ وتعاونت مع أكثر من 70 جامعة في 25 دولة لتقديم المعرفة المتعلقة بالعملات الرقمية وWeb3؛ وتعاونت مع شركاء محليين لإطلاق حملة لمكافحة الاحتيال لتمكين المستخدمين من التعرف على المحتالين وتجنبهم.

مستقبل العملات الرقمية

نحن واثقون تمامًا من المستقبل المشرق الذي ينتظر العملات الرقمية و Binance (بينانس).

لقد قمنا ببناء مجتمع ونظام بيئي يمكّن الأفراد من تسخير قوة تقنية البلوكشين لفتح الفرص لأسرهم ومجتمعاتهم واقتصاداتهم في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بضمان إتاحة تجربة القوة على التغيير لهذه التقنيات من قبل المزيد من الأشخاص حول العالم.

*ملاحظة: قد يتم أحيانًا دعم الأصول الموجودة في حسابات Earn بضمانات بعملة رمزية مختلفة عن الاستثمار الأولي. ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤثر هذا في قدرة Binance (بينانس) على تنفيذ عمليات الاسترداد على أساس 1:1.

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