دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكّد مركز دبي التجاري العالمي و"سوبر بريدج كاونسل" التزامهما المستمر بتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط بصفتها وجهةً رائدةً للابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال استضافة النسخة الثانية من قمّة "سوبر بريدج" 2024. وينعقد هذا الحدث الذي يستمر يومين تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل"، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية والرؤية المستقبلية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار.

وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط إحدى الوجهات الثلاث المفضلة لدى المستثمرين وقادة مُختَلَف القطاعات من جميع أنحاء العالم، حيث تمتاز بموقعها الاستراتيجي والسياسات الملائمة للمستثمرين والبنية التحتية المتطوّرة. ويواصل القطاع الصناعي في المنطقة تعزيز جاذبيته من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشجع التنوع الاقتصادي. كما تكتسب الشراكات الحكومية والخاصة أهمية متزايدة، حيث تسهم في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في دفع عجلة القطاع الصناعي وتحفيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤدي دوراً محورياً في تسخير الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة لبناء اقتصاد صناعي. وتأتي قمة "سوبر بريدج" في هذا الإطار لترسخ مكانتها كمنصة تعزز التعاون والابتكار.

وفي هذا السياق، تبرز دبي كمركز رئيسي لقطاعات متنوّعة مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والعقارات، ما يؤكّد نجاح جهودها في ريادة الابتكار واستقطاب شركات عالمية متعددة الجنسيات. وتكتسب عدّة مدن في المنطقة، أبرزها دبي ، زخماً كبيراً وسمعة عالمية بصفتها مراكز عالمية للشركات الناشئة، حيث يُعزى ذلك إلى انتشار مراكز الابتكار التي توفّر منشآت ومرافق متطوّرة.

وقال شين تيجاراتي، المؤسس المشارك لـ"سوبر بريدج كاونسل": "حافظت دولة الإمارات على ريادتها في عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لثلاثة أعوام متتالية، والتي تستهدف الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً ذات العمليات المتنوعة، لتقدم استراتيجيات استثمارية عالمية فعالة وعلى الصعيد الإقليمي، تُسخّر مدن، مثل دبي ، موقعها الاستراتيجي وسياساتها المتقدمة والتطوّرات التكنولوجية للارتقاء بواقع الابتكار والاستثمار والمُضيّ به إلى آفاق جديدة."

وأضاف قائلاً: "ستجمع قمّة ’ سوبر بريدج‘ 2024 تحت مظلّتها نُخبةً من القادة أصحاب الرؤى الطموحة للاستفادة من رأس المالي البشري في دفع عجلة التقدّم التكنولوجي والصناعي في البنية التحتيّة. وسيُوفّر هذا الحدث أرضيةً خصبة تُتيح إجراء نقاشات مُجدية تتناول التقنيات الرائدة والممارسات المستدامة والتنافسية العالمية والحلول الاقتصادية وحلول البنية التحتية المرنة التي من شأنها إحداث تحوّل إيجابي في مدننا واقتصاداتنا، إضافةً إلى تمكين روّاد الأعمال الشباب."

وستُوفّر قمّة "سوبر بريدج" 2024 فرصاً قيّمة لقادة القطاع وواضعي السياسات وروّاد الأعمال الشباب لاستكشاف الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية. وستتضمّن القمّة عروضاً تقديمية رئيسية وحلقات نقاشية، كما ستُتيح فرصاً للتواصل بهدف تعزيز التعاون ونشر المعرفة. وستُقام هذه القمة تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل" يومي 15 و16 أكتوبر 2024 في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل"، دبي.

نبذة عن قمة "سوبر بريدج"

تعدّ القمة منصة رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار لدى الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، حيث تجمع تحت مظلتها مختلف القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على الأسواق والفرص الواسعة التي يقدمها الشرق العالمي والجنوب العالمي، وتحرص على دعم المبادرات والأنشطة الهادفة وتعزيز دورها عالمياً. كما يوفرّ الحدث منصة مميزة تتيح لقادة الأعمال والسياسة والمستثمرين تبادل الرؤى والمعلومات وبحث فرص التعاون الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة وعلوم الحياة والنقل والتجارة والزراعة وغيرها، وتجمع أبرز القادة العالميين من الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين ونيجيريا ومصر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

نبذة عن "سوبر بريدج كاونسل"

يعدّ "سوبر بريدج كاونسل" مؤسسة عالمية غير سياسية ومفتوحة ومتعددة الثقافات، تتألف من مجموعة من أبرز رواد الأعمال وقادة المجتمع والثقافة من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحفيز وربط القادة الفاعلين وذوي الأفكار والمبادرات الطموحة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ومن مختلف الصناعات والثقافات بهدف بحث الفرص المهمشة والتي لم يتم استغلالها بعد. ويعمل "سوبر بريدج كاونسل"، بالتعاون مع رواد الأعمال والشركات والهيئات التنظيمية والمؤسسات، لتعزيز الشراكات المنتجة والهادفة وتحفيز تبادل المعرفة والتفكير الإبداعي ودعم التعاون في كافة التخصصات والمشاريع ودفع النمو والازدهار من خلال تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة.

وتأسس "سوبر بريدج كاونسل" بالتعاون بين فانيسا شو وشين تيجاراتي، إلى جانب مجموعة من أبرز القادة من خلفيات وثقافات متنوعة. وتمثّل السيدة فانيسا شو المجلس في قمة "سوبر بريدج".

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