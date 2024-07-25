التصنيف يؤكد التزام "أثلون" بالاستدامة كأولوية، ودعم الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، وتحفيز المجمعات على تبني أسلوب حياة صحي ونشط

بحصوله على هذه الشهادة الفريدة، ينضم "أثلون" إلى خمسة أصول تابعة للدار في دولة الإمارات حائزة على شهادة LEED من الفئة البلاتينية في مجال العمليات والصيانة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت الدار العقارية ("الدار") عن حصولها على أول شهادة بلاتينية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) للمجمعات السكنية على مستوى دولة الإمارات وذلك عن تخطيط وتصميم مجمّع "أثلون"، مشروع الدار السكني المخصص لتشجيع أسلوب الحياة النشط في دبي. يركز "أثلون" على الاستدامة كأولوية في تصميمه ومخططه الرئيسي، ويأتي هذا الإنجاز ليشكل محطة مهمة ترسّخ مكانته في صدارة المشاريع العقارية المستدامة في دولة الإمارات.

وتعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء أحد أطر التصنيف الصارمة والقائمة على البيانات لدفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً وتطوير الأبنية المرنة. وقد تلقى مشروع "أثلون" تصنيف LEED لتركيزه على الإنسان كأولوية، وتصميمه المدروس والهادف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بممارسات العيش المستدام.

وبهذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية: "نفخر بكون مشروع أثلون وهو أول مجمّع سكني في دولة الإمارات يحصل على هذه الشهادة المرموقة، ليرسي بذلك معايير جديدة للتصميم المستدام للمشاريع العقارية في المنطقة. ويعد نظام شهادات الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)أحد أبرز المعايير العالمية في هذا المجال، ونحن حريصون دائماً على ضمان امتثال مشاريعنا العقارية لأرقى الممارسات العالمية الرائدة. والتزامنا بتطبيق هذه المعايير لا يشكل فقط ركيزة أساسية في خطتنا لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ولكنه أيضاً يلبي توقعات عملائنا ومستثمرينا".

ولتعزيز السلوكيات المسؤولة والمستدامة، تم تصميم المجمّع السكني لتوفير العديد من المزايا مثل التجهيزات الموفرة للطاقة والمياه، والأنظمة الذكية لإدارة النفايات ومرافق شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب شبكة من مسارات المشي المظللة، ومسارات قيادة الدراجات الهوائية لتشجيع النقل المستدام. وتُستخدم في المشروع مواد بناء منخفضة الكربون من مصادر محلية، بما يدعم تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وأهداف الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

ولمنح قاطنيه أجواء الرفاهية وتحفيزهم على اتباع نمط عيش صحي، سيوفر مشروع "أثلون" العديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاتصال بالطبيعة والمساحات الخضراء والحدائق المنتشرة على نطاق نصف ميل من كل فيلا، إلى جانب المساحات المخصصة للتمارين الرياضية واللياقة البدنية. وحصل المشروع كذلك على تصنيف نجمتين من "فيتويل" للمجمعات السكنية وهو نظام الشهادات الرائد عالمياً في مجال المباني الصحية.

منذ عام 2023، شرعت الدار في رحلتها لزيادة عدد شهادات الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) عبر محفظة مشاريعها، ولديها حالياً خمسة مباني حاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية في مجال العمليات والصيانة، بينما تخضع العديد من الأصول للتقييم للحصول على شهادة (LEED).

وتطوّر الدار مشروع "أثلون" بالشراكة مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تستثمر في 31 دولة حول العالم. ويعتبر "أثلون" ثاني مشروع سكني رائد للدار العقارية في دبي. وفي مايو 2024، نجحت الدار في بيع أكثر من ألف فيلا وتاون هاوس في مشروع "آثلون" خلال 48 ساعة فقط من إطلاقه، وحققت مبيعات بقيمة 4.1 مليار درهم إماراتي.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمارية عالمية متنوّعة الأنشطة تأسست عام 2004 ولديها استثمارات في 31 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلّتها قوى عاملة تصل إلى أكثر من 40 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 146 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من خمس شركات رئيسية هي: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 10 مجمّعات تجارية و20 وجهة للبيع بالتجزئة و15 مُجمّع سكني تساهم بمجملها في دعم الأنشطة التجارية والسياحية وتوفير تجارب معيشية غنية للقاطنين في الإمارة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة ؛ ودبي القابضة للترفيه، أكبر شركات المنطقة وأكثرها تنوعاً في مجال الإعلام والترفيه والتي تضم العديد من أبرز الوجهات السّياحية والترفيهية مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وشبكة الإذاعة العربية وروكسي سينما وغيرها؛ بالإضافة إلى دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار للمجموعة، وتنضوي تحت مظلتها محفظة متنوعة من الاستثمارات الإستراتيجية والمالية في القطاعات العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي. وتباشر الشركة أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من حرصها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، إذ تستثمر في بنك دبي الإمارات الوطني ومركز ورسان لإدارة النفايات وشركة دو وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد وإعمار والدار، من بين استثمارات ومشاريع أخرى.

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