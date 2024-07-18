في إطار استراتيجيتها التوسعية، أعلنت شركة ويندام عن تعيين تشارلز نيل وجان كلود أبي خليل في منصب مديري التنمية والتطوير، ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز نمو الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدةً من الخبرات المهنية الواسعة التي يمتلكها نيل وأبي خليل.

أعلنت شركة ويندام للفنادق والمنتجعات، التي تُعدّ أكبر شركة امتياز فنادق في العالم من حيث عدد المنشآت، حيث تضم حوالي 9,200 فندق في أكثر من 95 دولة، عن توسيع فريق تطوير الأعمال الخاص بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تأكيد التزام ويندام بتعزيز وجودها في هذه المنطقة الحيوية، ودعم نموها في الأسواق الإقليمية، ويُعتبر هذا الفريق، المخصص لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركة.

فريق متنام في سوق استراتيجي

تم مؤخراً تعيين تشارلز نيل وجان كلود أبي خليل كمديرين للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتولى كلاهما مسؤولياته من المقر الإقليمي لشركة ويندام في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية ويندام لاستثمار الخبرة الواسعة التي يمتلكها نيل وأبي خليل، ومهاراتهما الفريدة في مجال الضيافة، بهدف تطوير وتعزيز الروابط والعلاقات معال شركاء والمستثمرين في المنطقة.

انضم تشارلز نيل إلى فريق تطوير الأعمال في شركة ويندام للفنادق والمنتجعات، حاملاً معه أكثر من 15 عاماً من الخبرة الواسعة في مجالي الضيافة والعقارات عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، هذا وكان قد برز نيل كأحد أفضل المدراء في هذا القطاع من خلال شغله لمناصب رئيسية في شركات رائدة مثل هيلتون ومجموعة راديسون للفنادق ومجموعة توي، حيث كان مسؤولاً عن خطط التوسعة والنمو للعديد من الفنادق عبر اتفاقيات إدارة الفنادق وخطط الامتياز، كما أنه قاد مشاريع استراتيجية هامة جنوب صحراء إفريقيا، وسيتولى نيل في إطار دوره الجديد مسؤوليات تطوير الأعمال في جنوب وشرق ووسط أفريقيا، بالإضافة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي استنادا على معرفته العميقة بهذه الأسواق واستراتيجيته المبتكرة، حيث يسعى من خلالها إلى دفع عجلة النمو وتعزيز فرص التوسع في المنطقة.

أما جان كلود فيملك خبرة تمتد لأكثر من 24 عاماً في قطاع الفندقة والضيافة، حيث أثبت نفسه كقائد متميز في عمليات التحول وقيادة مبادرات إعادة العلامة التجارية الاستراتيجية، مما أسهم في تحسين تمركز الشركات التي عمل بها وتعزيز تجربة الضيوف، ويعد انضمام جان كلود أبي خليل إلى فريق شركة ويندام خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الشركة التوسعية وتعزيز مكانتها في أسواق جديدة، حيث يتطلع الجميع إلى مساهمته الفعالة في رسم ملامح مستقبل مشرق للشركة في منطقتي غرب وشمال أفريقيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال جوفيند موندرا، رئيس قسم تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:"إن انضمام شارل وجان كلود إلى فريقنا يعزز من خبراتنا الإقليمية ويسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توفر هذه الأسواق النابضة بالحياة إمكانيات هائلة للنمو والتوسع، ونحن على ثقة بأن خبرات فريقنا المكرس والماهر ستسهم في استكشاف هذه الفرص وتحقيق النجاح في هذه المنطقة."

يعمل كل من شارل وجان كلود تحت إشراف جوفيند موندرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وقد تولى موندرا هذا المنصب في العام الماضي بعد سنوات من الخبرة الواسعة في تطوير مشاريع الضيافة من خلال عمله مع شركة ويندام وغيرها من العلامات التجارية في مجال الترفيه، أما في الوقت الراهن، يقود موندرا جهود توسعة محفظة شركة ويندام في المنطقة بفضل خبراته العميقة وقيادته القوية، حيث يشرف على المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم قيمة رائدة في صناعة الضيافة لأصحاب المشاريع، بينما يركز الفريق المتنامي على تحقيق أهداف توسيع نطاق عمليات ويندام وتعزيز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

سوف يركز الفريق الموسع على الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ بالإضافة إلى ذلك، ستشمل المناطق المستهدفة في إفريقيا دولاً مثل مصر ونيجيريا والمغرب وغانا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا.

تشارك فنادق ويندام في منطقة الشرق الأوسط في برنامج مكافآت ويندام®، والذي يُعتبر من أكثر برامج ولاء الفنادق سخاءً على مستوى العالم، حيث يتيح هذا البرنامج لأعضائه فرصة الاستفادة من شبكة واسعة تضم أكثر من 60,000 فندق ومنتجع ترفيهي وعقار للإيجار في مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن فنادق ومنتجعات ويندام

تُعتبر فنادق ومنتجعات ويندام (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WH) أكبر شركة امتياز فندقي في العالم من حيث عدد المنشآت، حيث تدير حوالي 9,200 فندق في أكثر من 95 دولة على ست قارات. من خلال شبكة تضم أكثر من 876,000 غرفة تلبيةً لاحتياجات المسافرين اليوميين، تتمتع ويندام بوجود قيادي في قطاع الفنادق الاقتصادية والمتوسطة. تدير الشركة محفظة متنوعة تتألف من 25 علامة تجارية فندقية، تشمل سوبر 8®، و دايز إن®، و ​​رامادا®، و مايكروتل®، لا كوينتا®، و بايمونت®، و وينغيت®، و أميريكن®، و هوثورن®، و مجموعة تريدمارك®، و ويندام®.

من خلال برنامج الولاء مكافآت ويندام®، الحائز على العديد من الجوائز، يمكن لأكثر من 108 ملايين عضو مسجّل استبدال نقاطهم في شبكة تضم آلاف الفنادق ومنتجعات نوادي العطلات وأماكن إيجار العطلات حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني wyndhamhotels.com.

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