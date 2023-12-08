أعلنت شركة بينانس لتداول العملات المشفرة عن تقدمها بطلب سحب رخصة في أبوظبي تابعة لإحدى الشركات التابعة لها BV Investment Management Limited.

وقال متحدث باسم بينانس في بيان "عند تقييم احتياجاتنا للحصول على تراخيض عالمية، قررنا أن هذه الرخصة بالتحديد التي، حصلت عليها BV Investment Management Limited لإدارة صندوق استثمار جماعي، غير ضرورية وبالتالي تقدمنا بطلب لإلغائها".

جاء بيان بينانس لتوضيح ما نشرته وسائل إعلام عن سحب الرخصة في أبوظبي. وقالت إنها ستواصل إبقاء هذا القرار قيد المراجعة.

وأوضحت بينانس أن ذلك ليس انسحاب من أبوظبي فلا تزال "بينانس AD المحدودة تمتلك رخصة مقدم خدمات مالية FSP من سوق أبوظبي المالي العالمي لتنفيذ أنشطة الإيداع المنظمة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.

ويشير موقع سوق أبوظبي العالمي، إلى انسحاب الشركة BV Investment Management Limited بالفعل التي منحت رخصة لتقديم الخدمات المالية FSP في 15 نوفمبر 2022.

وأضاف المتحدث في البيان أن بينانس "ملتزمة تماما بمواصلة تعاوننا مع الهيئات التنظيمية في أبوظبي (وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى) لتقديم خدمات وعروض عالمية المستوى في الشرق الأوسط وخارجه".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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