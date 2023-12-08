يرجى الاطلاع أدناه على البيان الرسمي للحالة، اعتبارًا من 8 ديسمبر 2023 والذي يمكن أن يُنسب إلى المتحدث الرسمي باسم Binance "بينانس":

"من خلال تقييم احتياجاتنا العالمية من التراخيص، قررنا أن هذا الترخيص المحدد الذي تحتفظ به شركة BV Investment Management Limited لإدارة صندوق استثمار جماعي، لم يكن ضروريًا، وبالتالي فقط تقدمنا طوعًا لإلغائه. وقد أثبتت إمارة أبوظبي مكانتها الرائدة في منظومة الأصول الافتراضية والرقمية، وهي مركز عالمي يشجع على الابتكار والنموّ المسؤول، مع الحرص التامّ على حماية مصالح المستخدمين. ونحن ملتزمون بمواصلة تعاوننا مع الجهات التنظيمية لتقديم خدمات وعروض عالمية المستوى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."

ولمزيد من الإيضاح، نود التنويه إلى الحقائق الأساسية التالية:

ما تزال شركة "بينانس AD المحدودة" Binance (AD) Limited تمتلك رخصة مقدم خدمات مالية لتنفيذ أنشطة الإيداع المنظمة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. ينطبق ذلك فقط على رخصة مقدم الخدمات المالية الذي تمتلكه شركة BV Investment Management Limited لإدارة صندوق استثمار جماعي. عند تقييم احتياجات الترخيص العالمية، قررت Binance "بينانس" أن هذا الترخيص المحدد ليس ضروريًا وبالتالي تقدمت طوعًا لإلغائه. ومع ذلك، ستواصل Binance "بينانس" إبقاء هذا القرار قيد المراجعة. هل سيتأثر المستخدمون؟

لم تتأثر منصّة Binance "بينانس" العالمية نهائيًا بهذا القرار، وما تزال شركة "بينانس AD المحدودة" Binance (AD) Limited تمتلك رخصة مقدم خدمات مالية لتنفيذ أنشطة الإيداع المنظمة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. وينطبق هذا القرار فقط على ترخيص مقدم الخدمات المالية الذي تحتفظ به شركة BV Investment Management Limited لإدارة صندوق استثمار جماعي.

5. هل يعتبر هذا القرار انسحابًا من أبوظبي؟

لا، ينطبق هذا القرار فقط على رخصة مقدم الخدمات المالية الذي تمتلكه شركة BV Investment Management Limited لإدارة صندوق استثمار جماعي. قامت Binance "بينانس" بإلغاء هذا الترخيص طواعية. وما تزال شركة "بينانس AD ليمتد" Binance (AD) Limited تمتلك رخصة مقدم خدمات مالية لتنفيذ أنشطة الإيداع المنظمة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.

6. ما تزال Binance "بينانس" ملتزمة تمامًا بمواصلة تعاوننا مع الهيئات التنظيمية في أبوظبي (وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى) لتقديم خدمات وعروض عالمية المستوى في الشرق الأوسط وخارجه.

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- انتهى -