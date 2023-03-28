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دعوى قضائية ضد منصة بينانس للعملات المشفرة ومؤسسها
استفاد سوق التشفير من أزمة القطاع المصرفي الأخيرة في أمريكا رغم مخاطر تتعلق بالسيولة، وصعدت عملة بيتكوين - الأشهر بين العملات المشفرة - بشكل مفاجئ بنسبة 40% إلى حوالي 27700 دولار منذ اندلعت أزمة سيليكون فالي في 10 مارس 2023، حسب رويترز
٢٨ مارس، ٢٠٢٣
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