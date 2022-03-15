حصلت شركة بينانس لتداول العملات الرقمية على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، كأول رخصة خليجية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين.

و بينانس هي الأكبر في العالم من حيث حجم التداول.

ووفقا للوكالة، ستتيح الرخصة تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في البحرين.

وتسعى الشركة أيضا للتواجد في دبي، ووقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تعاون مع مركز دبي التجاري العالمي للإسراع في التحضير لمركز جديد للأصول الافتراضية.



وقبل أيام، نقلت بلومبرغ، عن مصدر أن الشركة تجري محادثات بشأن ترخيص للعمل في دبي، مما يعزز وجودها في الشرق الأوسط، وأنها تناقش مع المنطقة الحرة بمركز دبي التجاري العالمي للحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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