بت أويسس تعلن عن توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي مع رخصة جديدة وافتتاح مكتب في البحرين

- مع تمركزها الرئيسي في دبي، ستستخدم منصة بت أويسس ترخيصها الجديد لتوسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي، وافتتاح مكتب جديد في مملكة البحرين.

- ستطلق بت أويسس البحرين منصتها لتقديم خدمات الوساطة للعملاء في البحرين والمنطقة الأوسع، ومن المتوقع أن تبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2024.

- أعادت بت أويسس فتح منصتها في دبي للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في 12 أبريل 2024، بعد أن رفعت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) تعليقها المسبق لرخصة التشغيل MVP.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يونيو 2024: أعلنت منصة بت أويسس، الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن حصولها على رخصة خدمات الأصول الرقمية المشفرة من الفئة الثانية من مصرف البحرين المركزي، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.

حصلت بت أويسس البحرين على الرخصة بعد فترة وجيزة من إعادة بت أويسس فتح منصتها للتداول في دبي للمستخدمين الجدد من الأفراد والمؤسسات، بعد أن رفعت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) تعليقها السابق لترخيص الحد الأدنى من المنتجات التشغيلية القابلة للتطبيق (MVP) في 12 أبريل 2024.

تُمكن هذه الموافقة التنظيمية البارزة في البحرين بت أويسس من إطلاق منصتها الجديدة للوساطة من خلال شركتها المحلية في المملكة، بت أويسس البحرين. تقع بت أويسس البحرين في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وستضم فريقاً متواضعاً من الموظفين الأساسيين في بدايتها، على أن تزيد الشركة تدريجياً من وجودها في المملكة بينما تسعى لإطلاق منصتها الجديدة المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في النصف الثاني من عام 2024.

ستقدم بت أويسس البحرين خدماتها للعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مع التركيز الأولي على خدمة الوساطة التجارية.

صرحت علا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بت أويسس: "مع وجود التنظيم في طليعة سوق العملات الرقمية الإقليمية الناضجة، نحن سعداء بحصولنا على هذه الرخصة الجديدة من مصرف البحرين المركزي. إن التزام المصرف المركزي وقيادته في تنظيم قطاعنا يسمحان للشركات مثل بت أويسس بإطلاق منتجات مبتكرة في مجال يتميز بتطور التكنولوجيا السريع والديناميكي. متحمسون بشدة للترحيب بفريقنا الجديد في البحرين للانضمام إلينا، وبدء خدمة العملاء الجدد قريباً جداً".

يمثل الحصول على الرخصة الجديدة وافتتاح المكتب في المملكة خطوة هامة في التوسع الاستراتيجي لشركة بت أويسس في دول مجلس التعاون الخليجي. مدفوعاً بزخم تنظيمي متطلع للمستقبل، وظروف اقتصادية متنوعة، والسكان الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا، أظهر سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديناميكية ومرونة ملحوظة في تبني الأصول الافتراضية. ووفقاً لتقرير Chainalysis، كانت المنطقة أسرع الأسواق نمواً في عام 2021-2022 بقيمة إجمالية بلغت 566 مليار دولار، واستمرت في تحقيق أداء قوي في 2022-2023، حيث تلقت إجمالي 389.8 مليار دولار على الرغم من الظروف السوقية الصعبة.

يعزى جزء من هذه المرونة إلى مستويات الثقة العالية والاهتمام المستمر من المستهلكين الأفراد بالأصول الافتراضية، والمشاركة المتزايدة لقطاع السوق المهني والمؤسسي. وقد أظهر تقرير YouGov أن الإمارات العربية المتحدة كانت واحدة من أهم الأسواق العالمية الرائدة في الثقة بالعملات الرقمية المشفرة في عام 2022، حيث أعرب 40% من المستهلكين عن ثقتهم في الأصول الافتراضية، مقارنة بـ 14% فقط في الولايات المتحدة، و6% في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، أفاد 67% من المستجيبين في الإمارات بأنهم مهتمون بالاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.

وبالمثل، أظهر استطلاع عالمي للمستثمرين المحترفين أجرته شركةLaser Digital في عام 2023 أن أكثر من ثلاثة أرباع المستثمرين في المنطقة يفكرون في الاستثمار في الأصول الرقمية، حيث توقع 43% من المستجيبين أن تعرض عملائهم لفئة الأصول الجديدة سيتراوح بين 5-10% خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيُكمَّل هذا الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد والمحترفين بزيادة كبيرة في الثروة المالية الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن تصل إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

تأسست بت أويسس في عام 2016، وسرعان ما أصبحت المنصة المفضلة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، كما الأفراد ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشراء وبيع وحفظ أكثر من 60 رمزاً باستخدام العملات النقدية، مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي. منذ إنشائها، قامت الشركة بمعالجة حجم تداول يزيد عن 6 مليارات دولار وجمعت أكثر من 40 مليون دولار من التمويل من مستثمرين رائدين إقليميين وعالميين.

وتلتزم بت أويسس بمهمتها في تقديم تجربة تداول الأصول الافتراضية محلية وآمنة وموثوقة وخاضعة للتنظيم الكامل لمستخدميها. في عام 2021، أصبحت بت أويسس أول منصة لتداول الأصول الافتراضية تُسجل لدى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت من بين أولى الشركات التي حصلت على تصريح تشغيل مؤقت من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بعد إنشاء السلطة في أوائل عام 2022.

في عام 2023، أصبحت بت أويسس أول وسيط للأصول الافتراضية يحصل على رخصة تشغيل MVP من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وهي تقوم حالياً بالتقدم للحصول على رخصة كاملة كمزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من السلطة التنظيمية. كما أن الشركة قد تعاونت بشكل مكثف مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات في إجراء تقييم المخاطر الوطنية للأصول الافتراضية، وقد أعلنت مؤخراً عن شراكة مع شرطة دبي تركز على رفع الوعي وتبادل المعرفة.

تمثل الرخصة الجديدة التي حصلت عليها الشركة في البحرين دليلاً آخر على التزام بت أويسس طويل الأمد بالامتثال والتعاون الاستباقي مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة، مما يمهد الطريق لعصر جديد من النمو والابتكار للمنصة.

نبذة عن بت أويسس

يقع المقر الرئيسي لشركة بت أويسس في دبي، وهي أكبر منصة تداول للعملات الرقمية والأكثر ثقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسست في عام 2016، وتعتبر بت أويسس رائدة في النظام البيئي للعملات الرقمية المشفرة في المنطقة، حيث تعد المنصة المفضلة للمشترين الجدد للعملات الرقمية والمتداولين المحترفين على حد سواء. تتوفر المنصة في 15 دولة عبر المنطقة، وتوفر للمستثمرين طريقة آمنة وموثوقة لشراء وحفظ وبيع أكثر من 60 عملة رقمية. منذ إطلاقها، قامت بت أويسس بمعالجة حجم تداول يزيد عن 6 مليارات دولار وجمعت أكثر من 40 مليون دولار من التمويل من مستثمرين رائدين إقليميين وعالميين، مثل CoinDCX، وWamda Capital، وJump Capital، وPantera Capital، وGlobal Founders Capital.

نبذة عن مصرف البحرين المركزي

تأسس مصرف البحرين المركزي في سبتمبر 2006، وهو المسؤول عن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين. حل المصرف محل مؤسسة نقد البحرين التي كانت تقوم بوظائف البنك المركزي والرقابة منذ تأسيسها في عام 1973. يقوم المصرف المركزي بتنفيذ سياسات المملكة النقدية وسياسات سعر الصرف الأجنبي، ويدير احتياطيات الحكومة وإصدار الديون، ويصدر العملة الوطنية ويشرف على أنظمة الدفع والتسوية في البلاد. كما أنه الجهة التنظيمية الوحيدة للقطاع المالي في البحرين، ويغطي مجموعة كاملة من الأنشطة المصرفية والتأمين والأعمال الاستثمارية وأسواق رأس المال.

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