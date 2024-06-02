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وافق أعضاء تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) يوم الأحد على تمديد تخفيض حالي في إنتاج النفط طوال عام 2025 وحتى نهايته.

وبذلك يستهدف التحالف مستوى إنتاج لدوله يبلغ 39.725 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، وفق جدول لحصص الدول الأعضاء مرفق مع بيان لاجتماع التحالف منشور على الموقع الإلكتروني لأوبك.

وتقرر أيضا، وفق جدول حصص الإنتاج، رفع إنتاج الإمارات بمقدار 300 ألف برميل يوميا بشكل تدريجي بداية من يناير 2025 وحتى نهاية سبتمبر من العام نفسه ليصل إلى 3.519 مليون برميل يوميا.

وتطبق دول أوبك بلس سياسة لخفض سقف إنتاج النفط أقرها التحالف -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

يأتي هذا فيما كانت دول بتحالف أوبك بلس قررت مارس الماضي تمديد خفض طوعي تنفذه لإنتاجها من النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بدلا من نهاية الربع الأول.

وكانت منظمة أوبك أبقت، في مايو الماضي، على توقعات نمو الطلب على النفط خلال العامين الجاري والمقبل بدون تغيير، عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، و1.85 مليون برميل يوميا في 2025.



تمديد تخفيضات طوعية

إلى جانب قرار تحالف أوبك بلس بشأن إنتاج عام 2025، اتفقت دول بالتحالف، الأحد، على تمديد تخفيضات طوعية لإنتاجها من النفط بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، بحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وهذه الدول هي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان.

يشمل ذلك تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي أُعلن عنها في شهر نوفمبر الماضي، حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

وسيتم بعد ذلك إعادة كميات هذا التخفيض تدريجيا على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر من عام 2025 بهدف دعم استقرار السوق، كما يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية أو عكسها حسب مستجدات السوق.

كما اتفقت تلك الدول على تمديد تخفيضات طوعية بمقدار 1.65 مليون برميل يوميا، كان أُعلن عنها في شهر أبريل من عام 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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