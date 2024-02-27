تعتزم حكومة دبي طرح نحو 25% من شركة باركن Parkin لتشغيل مواقف السيارات في الإمارة، للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي الشهر المقبل.

وتم تأسيس الشركة مطلع هذا العام، بقرار من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، لتكون متخصصة في إنشاء وإدارة مواقف المركبات العامة، على ألا تقل نسبة ملكية حكومة دبي عن 60% من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن بيان للشركة يوم الثلاثاء، فمن المقرر أن يبدأ الاكتتاب في 5 مارس المقبل، ويستمر حتى 12 مارس.

وسيبيع صندوق دبي للاستثمارات، المساهم في باركين، جميع أسهم الطرح البالغ عددها 749.7 مليون سهم، بما يمثل 24.99% من الشركة.

وتسعى إمارة دبي - وهي مكون رئيسي في اقتصاد الإمارات - لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة المعتمدة بشكل كبير على السياحة وجذب الأعمال، وتوسيع أعمال أسواق المال وتنشيط الطروحات.

وطرحت الإمارة في العام الماضي، شركة تاكسي دبي في السوق، وقبلها في 2022 طرحت شركة سالك للتعرفة المرورية.

للمزيد: تأسيس شركة "باركن" الإماراتية.. ماذا نعرف عنها؟

(إعداد:شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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