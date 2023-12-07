إدراج شركة تاكسي دبي هو الثاني في سوق دبي المالي لهذا العام حيث تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز دولي للاكتتابات العامة الأولية.

تجاوز مستويات الاكتتاب المستهدفة بأكثر من 130 ضعف يعكس ثقة المستثمرين القوية بشركة تاكسي دبي وبمستقبل الاقتصاد في إمارة دبي.

إجمالي العائدات يبلغ حوالي 1.2 مليار درهم إماراتي (حوالي 315 مليون دولار أمريكي) والقيمة السوقية وقت الإدراج تصل إلى 4.6 مليار درهم (حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي).

القيمة الإجمالية لإدراجات الاسهم في سوق دبي المالي هذا العام تصل إلى 12.3مليار درهم إماراتي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّب سوق دبي المالي اليوم بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، والذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023 حتى الآن.

وشهد إدارج شركة تاكسي دبي طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 41 مليار دولار أمريكي)، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعف، ويعتبر هذا الاكتتاب أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الاطلاق ، مما يؤكد على قوة العرض الاستثماري الذي تقدمه شركة تاكسي دبي وثقة المستثمرين القوية في إستراتيجية نموّ الشركة، وفي قوّة أسواق رأس المال في دبي، ويعزز مكانة سوق دبي المالي المتكاملة ضمن رؤية دبي الإستراتيجية الطموحة لتطوير اقتصادها.

وبهذه المناسبة، قام عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، بقرع جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بإدراج أسهم الشركة، وذلك بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

بدأ تداول أسهم "تاكسي دبي" تحت الرمز "DTC"، وبنهاية الاكتتاب العام الناجح الذي جمع 1.2 مليار درهم إماراتي(حوالي 315 مليون دولار أمريكي)، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم إماراتي(حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي) وسعر طرح نهائي وصل إلى 1.85 درهم إماراتي للسهم. وخلال اليوم الأول للتداول، لم يطبق سوق دبي المالي أي حدود للسعر على الأسهم، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الثاني للإدراج.

وقال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” ، وتأكيدًا على فعالية خطتنا الإستراتيجية بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل سوق دبي المالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، لترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي لرأس المال. وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بانضمام شركة تاكسي دبي إلى سوق دبي المالي في هذا الإدراج الجديد الذي يمثل اليوم خطوة محورية قوية لتطوير سوق رأس المال في دبي، كما يساهم نجاح "تاكسي دبي" في تعزيز إستراتيجيتنا نحو التنويع، وإظهار قوة اقتصاد دبي وثقة المستثمرين".

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يمثل إدراج شركة تاكسي دبي خطوة أخرى بارزة على مسار استراتيجيتنا نحو النموّ والتنوع. وعلى مدار العام، حافظنا على زخم ثابت لأنشطة التداول في سوق دبي المالي، حيث نجحت الشركات في إكتتاباتها و جذب السوق ادراجات ببقيمة اجمالية وصلت إلى 12.3 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى جاذبية أسواقنا لدى المستثمرين. ويؤكد الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي على التزامنا بتعزيز أسواق رأس المال القوية وتسريع عمليات الإدراج الجديدة، بالتوازي مع سمعة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كما يمثل هذا الإدراج خطوة هامة نحو تأكيد الدور المحوري لسوق دبي المالي باعتباره البورصة الأبرز من حيث الأداء على مستوى المنطقة، إلى جانب تأثيره المباشر على النموّ الاقتصادي، مما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة ويسهل مشاركة الشركات في تعزيز حيوية المنظومة المالية لإمارة دبي".

ومن جانبه، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "يمثل إدراجنا القياسي في سوق دبي المالي علامة فارقة في رحلة شركة تاكسي دبي، مع مواصلة أداء دورنا الحيوي في تطوير البنية التحتية لوسائل النقل ذات المستوى العالمي في إمارة دبي وفق رؤيتها نحو الاستدامة. ونفخر بالمساهمة في برنامج الخصخصة المستمر في الإمارة، حيث يجذب الاكتتاب العام استثمارات واعدة وكبيرة لسوق دبي المالي بما يساهم في تعزيز مكانته العالمية الرائدة".

وبدوره، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "نفخر بانضمامنا إلى سوق دبي المالي في وقت تسعى فيه إمارة دبي لاستثمار نموّها الاقتصادي والسكاني والسياحي المذهل. كما يؤكد الطلب القياسي على الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي، والذي تجاوز الاكتتاب المستهدف بـ 130 ضعف على قوة عرضنا الاستثماري كأكبر شركة للتنقل في دبي. وبالاعتماد على إستراتيجية تستفيد من آفاق النمو الواعدة في دبي، نحظى الآن بوضع قوي يتيح لنا تحقيق القيمة لمساهمينا الجدد والحاليين، مع استثمارنا في أحدث التقنيات، ومواصلة توسعنا في أنحاء دبي والإمارات المجاورة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤشر سوق دبي المالي حقق مكاسب بنسبة 24.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 78 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها. كما وصل حجم قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي إلى أكثر من مليون مستثمر ينتمون لأكثر من 200 جنسية، مما يؤكد على الجاذبية العالمية لسوق دبي المالي وأهميته كمنظومة مالية مزدهرة في المنطقة.

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نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليون منها رحلات لمركبات الأجرة.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae