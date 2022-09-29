* تم نشر القصة يوم 29 سبتمبر، وتحديث موقعها على زاوية عربي يوم 30 سبتمبر

أغلق سهم شركة سالك الإماراتية للتعرفة المرورية في أول أيام إدراجه بسوق دبي المالي، يوم الخميس، مرتفعا 11%.

وسجل سهم سالك عند إغلاق التداولات سعر 2.22 درهم للسهم (0.6 دولار)، مرتفعا من سعر الاكتتاب البالغ 2 درهم (0.54 دولار).

وكان أعلى مستوى بلغه السهم في أولى جلسات تداوله هو 2.41 درهم، بحسب بيانات سوق دبي المالي.



وكانت الشركة قد طرحت حصة تمثل 24.9% للاكتتاب العام وجمعت أكثر من 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار).

وفي بيان سابق، قالت الشركة إن قيمتها السوقية ستبلغ 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار).

وسالك هي المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في دبي، وكانت مملوكة بالكامل قبل طرحها بسوق دبي المالي لحكومة دبي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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