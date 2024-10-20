تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتصريحات للرئيس السيسي عن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي

السيسي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في إطار اتفاقها مع الصندوق إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الناس بشكل غير محتمل.

وأشار السيسي خلال فعالية مذاعة عبر فضائية اكسترا نيوز المحلية، إلى أن مصر تنفذ البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية "شديدة الصعوبة" ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد العالمي مع توقعات ركود اقتصادي محتمل، وأن مصر جزء من اقتصاد العالم.

ونتيجة للتوترات في المنطقة، قال السيسي إن مصر فقدت ما بين 6-7 مليار دولار خلال الشهور الماضية، مع توقعات بأن يستمر ذلك لسنة أخرى نتيجة التداعيات.

"برنامجنا اللي شغالين بيه إن متحطتش في الاعتبار التحديات اللي أنا بتكلم عليها دي.. إذا كان التحدي ده هيخلينا نقضي على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق،" حسب السيسي.

وتنفذ الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي في إطار اتفاق مع الصندوق لتمويل بقيمة 8 مليار دولار يتضمن تخفيض الإنفاق خاصة خفض الدعم على المواد البترولية ورفعت أسعارها 3 مرات هذا العام.

دومتي

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، في بيان للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة قرر السماح لشركة آرلا للأغذية Arla foods بالقيام بالفحص النافي للجهالة، بعد استيضاح بعد النقاط الخاصة بعرض الاستحواذ المحتمل.

كانت آرلا للأغذية الدنماركية تقدمت بعرض استحواذ على حصة أغلبية حتى 100% من أسهم دومتي بسعر 31.48 جنيه ما قفز بسعر السهم خلال آخر جلستين.

وأبدى مساهمو دومتي الرئيسيين نيتهم الاستجابة لعرض الشراء المزمع والذي يستهدف شطب الشركة من البورصة بعد الاستحواذ.

راية فودز

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners للاستحواذ على حتى 49% من أسهم شركتها التابعة راية فودز، وفق بيان للبورصة الأحد.

وتوقع أحمد خليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام الأحد، إتمام صفقة الاستحواذ خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتتضمن الصفقة الاستثمارية شراء ثانوي وزيادة رأس المال وقرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية، بإجمالي مبلغ 40 مليون دولار ما يجعل القيمة التقديرية للشركة 65 مليون دولار.

وفوض مجلس إدارة راية القابضة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية للعقود تمهيدا للتوقيع عليها بعد دراستها.

وتساهم راية فودز بـ 5% من الإيرادات السنوية لراية القابضة، ويبلغ رأس مال راية فودز 340 مليون جنيه.

وتستهدف راية فودز، استثمار نحو 14 مليون دولار من عوائد الصفقة في التوسع بمصنع جديد، وتسعى للاستفادة من تواجد مقدم العرض في الأسواق الإفريقية، بحسب تصريحات نُقلت عن عمر عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة راية فودز.

مبادرة السياحة

أصدر البنك المركزي المصري في كتاب دوري الأحد، ضوابط مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع القطاع، بتمويل من وزارة المالية، بحد أقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، والعميل والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه.

وسيتم تمويل شركات القطاع بفائدة 12% متناقصة على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية.

وتلتزم الشركات المستفيدة بالمبادرة والشركات المرتبطة بها العاملة في النشاط الفندقي، ببيع 40% من إيراداتها الدولارية إلى البنوك، بداية من بدء نشاط الفندق أو الفنادق محل المبادرة.

ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان وفقا للمبدرة إلا بعد سداد أي مديونيات أخرى مستحقة للقطاع المصرفي.

الحكومة ترفع أسعار البنزين والجولة المقبلة بعد 6 أشهر

رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية للمرة الثالثة هذا العام بنسب بين 11 و13% فيما رفعت سعر السولار الذي يستخدم غالبا في نقل السلع الغذائية بنسبة 17%، ما يتوقع أن يضيف ضغوط تضخمية على الأسعار خلال الشهر الجاري.

ووفق بيان لوزارة البترول المصرية نهاية الأسبوع، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة الأسعار "سعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.. وتصحيح أسعار المنتجات البترولية".

وأثرت الزيادة الجديدة على أسعار النقل الجماعي، والتاكسي، ويتوقع أن ترفع سعر النقل عبر السكك الحديد، وتكلفة شحن البضائع وتكلفة الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.

وقالت نعمت شكري رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سي، لزاوية عربي "يعتبر هذا التعديل للأسعار أكثر جرأة من التعديل السابق الذي تم في أواخر يوليو .. ونتوقع أن يؤدي تعديل الأسعار في أكتوبر إلى تضخم أعلى من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.. وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس مبرر تماما".

ومن شأن تعديل أسعار السولار أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، كما أن تعديل أسعار الوقود الثقيل (المازوت) سيزيد من تكلفة الإنتاج للقطاع الصناعي، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء إلى القطاع الصناعي في أغسطس بنسبة 21-30%، بحسب شكري.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير المرة المقبلة بعد 6 أشهر بدلا من 3 أشهر كانت معتادة لتحديد أسعار المنتجات البترولية وفق آلية التسعير التلقائي، حسب البيان.

الأسعار الجديدة

بنزين 95 بسعر 17 جنيه للتر

بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر

بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر

السولار بسعر 13.50 جنيه للتر

الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: سعر طن المازوت 9500 جنيه للطن

سعر غاز تموين السيارات 7 جنيه لكل م3

تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

تصنيف مصر

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني السيادي للعملات الأجنبية والمحلية على المستويين طويل وقصير الأجل عند "B-/B"، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وقالت الوكالة في بيان نهاية الأسبوع، إن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف المالية والخارجية لمصر، وأن يساعد نظام سعر الصرف الجديد المدفوع بقوى السوق، في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وسيدعم بمرور الوقت ضبط المالية العامة.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال تضاءل التزام السلطات بالإصلاح الاقتصادي الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتزايدت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية مرة أخرى، فيمكنها "تعديل التوقعات إلى مستقرة" أو إجراء تصنيف سلبي في حال بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية تؤثر بشكل كبير على مصر.

لكن في السيناريو الإبجابي، قد تفكر الوكالة في رفع التصنيف إذا تحسنت مواقف مصر من الديون الحكومية أو الخارجية بشكل أسرع بكثير من المتوقع ربما من خلال تسريع تخفيض الديون، أوزيادة الاستثمار المباشر الأجنبي بدعم من البيع المخطط له لأصول الدولة.

ورجحت الوكالة أن يجذب تطوير مشروع رأس الحكمة، ما بين 2 - 3 مليار دولار سنويا مع بدء تنفيذه، حيث ذكرت القابضة ADQ أنها تخطط لاستثمار 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

توقعات

ذكر بيان ستاندرد آند بورز، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر أوائل عام 2025 بعد أن أبقى عليها عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 4 اجتماعات متتالية.

ورفع المركزي أسعار الفائدة بنحو 8% هذا العام، تضمنت رفع بنسبة 6% في اجتماع استثنائي مارس 2024 تزامنا مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسعة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2024 - 2025 وهو أعلى من توقعات الحكومة عند 7.3%، وفق البيان. وبلغ عجز الموازنة في العام المالي المنتهي يونيو الماضي 3.6%.

كما تتوقع S&P أن ينخفض العجز ​​إلى 7.2% بحلول السنة المالية 2027، وأن تدعم إصلاحات الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، التوازن المالي.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا يوم الأحد، بين 48.54 و 48.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.90 و 49.13 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4235 جنيه للجرام، صباح الأحد، بعد أن شهد الذهب العالمي قفزة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 2700 دولار للأونصة مع تصاعد القلق بشأن الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط ما عزز الطلب على الملاذ الآمن.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3705 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4247.83 جنيه للجرام للعرض و4214.5 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" الأحد تحت مستوى 30 ألف نقطة، بنسبة 2.04% ليغلق عند 29528.79 نقطة.

وهبط المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 1.85%. كما انخفض مؤشر شريعة بنسبة 2.2%.

وقاد تراجعات المؤشر الرئيسي اليوم كل من سهم طلعت مصطفى القابضة والذي تراجع 4.03%، وسهم البنك التجاري الدولي حيث هبط اليوم 3.15%. هذا بالإضافة إلى تراجع سهم السويدي اليكتريك بنسبة 4.53%.

وتصدر قيم التداول اليوم سهما حديد عز ودومتي، بنسبة ارتفاع 6.06% و 7.51%، على التوالي.

وفي المرتبة الثالثة والرابعة جاء سهما العقارات طلعت مصطفى وبالم هيلز بنسبة تراجع 4.03% و 3.93%، على التوالي.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.033% الجمعة من 5.976% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.866% الجمعة من 10.814% الخميس.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مع نهاية الأسبوع، إلى 73.06 دولار للبرميل الجمعة من 74.45 دولار للبرميل الخميس.

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