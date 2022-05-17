قررت السعودية مد فترة الإيداع للوديعة التي سبق إيداعها في البنك المركزي اليمني، لدعم الشعب اليمني واقتصاد اليمن وسعر صرف عملتها المحلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كانت السعودية أودعت في يناير 2018 ملياري دولار لدى المركزي اليمني، فيما أعلنت أيضا تقديم دعم جديد في أبريل 2022 بالتعاون مع الإمارات ويبلغ قيمته 3 مليار دولار.

تقود السعودية تحالف دعم الشرعية لمواجهة جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، وهو نزاع نشأ منذ نحو 7سنوات.

وينقسم البنك المركزي اليمني إلى قسمين بين صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون والجزء المعترف به دوليًا في عدن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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