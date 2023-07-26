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رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، الأربعاء، تماشيا مع التوقعات، بحسب بيان من الفيدرالي.

وستصبح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

وكان الفيدرالي قرر تثبيت الفائدة في يونيو، لأول مرة منذ أكثر من عام.

شدد الفيدرالي في بيانه على سعيه لتحقيق الحدود القصوى المستهدفة للتضخم والتوظيف على المدى الطويل، مضيفا أن اللجنة المعنية ستواصل "تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية" مما يترك الباب مفتوح لكل الخيارات أمام الفيدرالي. وقال الفيدرالي أن قرار الرفع جاء بالإجماع.

وخلال يونيو، تباطأ نمو معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3% من 4% خلال مايو، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في يونيو إلى 0.2% من 0.1% في مايو.

كما تراجع معدل البطالة في أمريكا بشكل طفيف، إلى 3.6% في يونيو من 3.7% في مايو.

البنوك الخليجية

تربط أغلب الدول الخليجية عملتها بالدولار بينما تربط الكويت عملتها بسلة من العملات من ضمنها الدولار.

قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" إلى 6%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 5.50%، وفقا لبيان من البنك.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%، بحسب بيان من المصرف.

وقرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكذلك أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6% إلى 6.25%. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%، بحسب بيان من المصرف.

هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي البحريني على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7%.

وكذلك رفع مصرف قطر المركزي الفائدة 0.25% ليصبح سعر إعادة الشراء 6% والعائد على الايداع 5.75% والاقراض 6.25%، بحسب بيان.

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصبح 4.25%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية عبر تويتر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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