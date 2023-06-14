*تم التحديث بقرار المركزي العُماني

أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير الأربعاء، تماشيا مع التوقعات، لينهي جولة تاريخية من تشديد السياسة النقدية بدأها في مارس 2022.

وستظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5 و 5.25%.

يأتي القرار، الذي تم بإجماع الأعضاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم، تباطؤ بأكثر من التوقعات خلال مايو الماضي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مايو إلى 4% من 4.9% في أبريل، كما تباطأ معدل التضخم الشهري في مايو إلى 0.1% من 0.4% في أبريل.

ويستهدف المركزي الأمريكي الوصول بالتضخم إلى 2% على المدى المتوسط.

وكان بيان للفيدرالي بعد اجتماع مايو الماضي أظهر بشكل ضمني احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في الفترة القادمة على الرغم من عدم تأكيد هذا بشكل صريح. حيث لم يقل إنه يتوقع الحاجة لزيادات قادمة، وإنما قال إنه سيراقب الوضع ليرى إذا كانت زيادة الفائدة ستكون ملائمة.

وأشارت البيانات إلى احتمالية زيادة أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس مرتين هذا العام.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي معتاد بعد بيانات الفائدة، إن اجتماع لجنة تحديد الفائدة المقبل - في 25 و26 يوليو - سيذاع مباشرة.

توقعات اقتصادية

ورفع الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري إلى 1% مقابل توقعات بـ 0.4% في مارس الماضي. وخفض توقعاته لمعدل التضخم إلى 3.2% من 3.3% في مارس. وكذلك قلل توقعاته لنسبة البطالة إلى 4.1 % من 4.5% في مارس.

وخلال مايو، ارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 3.7% من 3.4% في أبريل.

2024 و2025

وخفض الفيدرالي توقعاته للنمو للعامين المقبلين مقارنة بتوقعات مارس إلى 1.1% بدلا من 1.2% في 2024، و1.8% بدلا من 1.9% في 2025.

كما خفض توقعاته لمعدل البطالة في العامين من 4.6% إلى 4.5%.

وأبقى على توقعاته للتضخم بدون تغيير عند 2.5% العام المقبل، و2.1% في 2025.

رد فعل البنوك الخليجية

تربط أغلب الدول الخليجية عملتها بالدولار بينما تربط الكويت عملتها بسلة من العملات من ضمنها الدولار.

وأبقى مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير، وفقا لبيان عبر تويتر وقال إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية ومراجعة سياسته النقدية عند الحاجة.

وكذلك أبقى المركزي الإماراتي على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير.

وأعلن البنك المركزي العُماني، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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