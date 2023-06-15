أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة.

والأربعاء، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير في نطاق بين 5% و 5.25% تماشيا مع التوقعات، لينهي جولة تاريخية من تشديد السياسة النقدية بدأها في مارس 2022.

وهذا الرفع الثامن على التوالي للمركزي الأوروبي وصل بالفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عام، وفقا لرويترز.

وأرجع المركزي الأوروبي رفع الفائدة إلى توقعات بأن يظل معدل التضخم مرتفع لفترة طويلة جدا.

ويتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 5.4% خلال العام الجاري، قبل أن يتباطأ إلى 3% العام المقبل و 2.2% في 2025.

وقال المركزي الأوروبي، إن مجلس الإدارة مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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