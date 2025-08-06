قواعد جديدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، وفق بيان صادر الأربعاء.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية تسهل الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية، من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات.

ووفق بيان الهيئة فإن هناك 3 منصات إلكترونية عقارية حتى الآن بدأت إجراءات توفيق أوضاعها بتأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.

سندات جزئية

تدرس الحكومة إصدار سندات جزئية للأفراد، مع تخصيص شريحة منها لصالح المصريين العاملين بالخارج، بهدف تحفيز سوق الدين المحلي، وفق وسائل إعلام محلية.

تسمح السندات الجزئية للحكومة ببيع السند الواحد على هيئة حصص أصغر وأكثر سهولة، من خلال فتح الباب أمام عدة أفراد للاكتتاب في سند واحد.

وتعمل الحكومة مع بنك الإمارات دبي الوطني لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التطبيق، تمهيدا لطرح السندات الجديدة في مصر.

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أذون خزانة

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو، لأجل عام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بالنيابة عن وزارة المالية المصرية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويهدف البنك المركزي من الطرح المزمع سداد مستحقات يحل أجلها يوم 12 أغسطس الجاري بقيمة 609 مليون يورو.

إي إف جي القابضة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء إجراءات خفض رأسمال شركة إي إف جي القابضة المدرجة ببورصة مصر من 7.298 إلى 7.179 مليار جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بقيمة 118.5 مليون جنيه، وفق بيان صادر الأربعاء.

وسيبلغ رأسمال شركة إي إف جي القابضة بعد التخفيض 7.179 مليار جنيه موزع على 1.435 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

حقول نفط متقادمة

تسعى الحكومة المصرية لجذب 20 شركة محلية للاستثمار المباشر في تنمية حقول البترول والغاز المتقادمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد التي طالما اعتمدت على الشركات الأجنبية في هذا المجال، وفق وسائل إعلام محلية.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا، نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا، فيما يصل استهلاكها المحلي لنحو 7 مليارات قدم مكعب في ذروة فصل الصيف، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، فيما تستهدف الحكومة الوصول بإجمالي الإنتاج إلى 4.4 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2026، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري، كريم بدوي.

أبوغالي أوتوموتيف

تستعد شركة أبوغالي أوتوموتيف لضخ استثمارات بقيمة 26 مليون دولار لإنشاء مصنع بشمال خليج السويس لتجميع طرازات ساند ستورم الإماراتية في مصر خلال الربع الأول من 2026، وفق تصريحات صحفية لرئيسها التنفيذي مصطفى أبوغالي، لوسائل إعلام محلية.

مدينة الإنتاج الإعلامي

أعلنت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية والمدرجة ببورصة مصر عن انخفاض صافي أرباحها في قوائمها المالية المجمعة في النصف الأول من 2025، بنسبة 24.26% ليسجل 359.5 مليون جنيه، وفق بيان صادر الأربعاء.

تعد شركة مدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة عامة تأسست 1997، وأدرجت في بورصة مصر عام 1999.

راية القابضة

كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المدرجة ببورصة مصر، عن حصول شركة راية للنظم التابعة على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه من بنك ميدبنك، لدعم خطط التوسع الرقمي وتقديم حلول تكنولوجية متطورة.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4585 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3930 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5240 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.32 جنيه للشراء و 49.17 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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