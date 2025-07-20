تخطط شركة مباشر كابيتال للخدمات المالية، والتي مقرها البحرين، لطرح صكوك وسندات مجزأة للتداول Fractional Shares للمستثمرين في البحرين نهاية الشهر الجاري عبر تطبيق الشركة، وفق إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

وتقوم فكرة الصكوك والسندات المجزأة عادة على أن الشركة المقدمة للخدمة – وفي هذه الحالة هي مباشر كابيتال للخدمات المالية - تشتري صك أو سند من الشركات، عادة ما يكون مرتفع القيمة، ثم تقسمه وتبيعه كصكوك جزئية أو سندات جزئية للعملاء الأفراد والمستثمرين. وبذلك بدلا من شراء صك واحد بتكلفة مرتفعة، يُمكن للمستثمرين شراء صك مجزأ بسعر يبدأ من ألف دولار وكذلك السندات.

"حنقدم قريبا منتجات مجزأة للاستثمار في الصكوك والسندات.. احنا بناخدها (المنتجات) كـ Paper ونجزأها وحدات صغيرة، الوحدة تبدأ من 1000 دولار،" وفق رشاد.

ومباشر كابيتال للخدمات المالية تأسست فى 2006 ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ولديها مكاتب في دبي، الأردن، والرياض. وهي شركة شقيقة لشركة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية المصرية.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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