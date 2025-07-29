*تم التحديث بتفاصيل

ستطلق بورصة مصر، مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV، سيبدأ العمل به بداية من أغسطس 2025، حسب مصدر لزاوية عربي الثلاثاء.

تسعى بورصة مصر لجذب فئات وشرائح جديدة من المستثمرين، وتعمل على إطلاق مؤشرات جديدة لدعم هذا الهدف.

وسيضم المؤشر الجديد 35 شركة في 13 قطاع، من بين الشركات الأكثر سيولة في السوق، لكنها ذات تقلبات سعرية أقل. ويعد القطاع العقاري الأكثر تمثيل بالمؤشر عبر 6 شركات عقارية، وفق المصدر.

وأضاف المصدر أنه من بين هذه الشركات: البنك التجاري الدولي، بنك التعمير والإسكان، أوراسكوم كونستراكشون، مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، مدينة مصر للإسكان والتعمير، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه.

وسبق أن أعلن أحمد الشيخ رئيس بورصة مصر، في مقابلة مع زاوية فبراير الماضي، نية البورصة تطوير 3 مؤشرات هي: مؤشر أذون الخزانة، مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر يدمج بين معايير الاستدامة والشريعة.

وأطلقت مصر العام الماضي، مؤشر الشريعة الذي يضم 33 شركة تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا