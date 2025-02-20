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فيديو - رئيس بورصة مصر: نقاشات مع الحكومة لإدراج شركات الطروحات في السوق، وندرس تطوير 3 مؤشرات
تحدث أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في مقابلة مع زاوية عربي عن مساعي البورصة لجذب شركات الطروحات الحكومية للإدراج وكشف عن مناقشات مع الحكومة بشأن ذلك، كما تحدث عن خطط استحداث مؤشرات جديدة وتعديل قواعد القيد لتشجيع الطروحات الخاصة والحكومية
٢٠ فبراير، ٢٠٢٥
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