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(إعداد: أحمد علي، تحرير الفيديو: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

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