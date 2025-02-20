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أسهم
فبراير ٢٠، ٢٠٢٥
مقابلة مع رئيس بورصة مصر: نقاشات مع الحكومة لإدراج شركات الطروحات في السوق، وندرس تطوير 3 مؤشرات
مصر

خاص- أول صندوق استثمار مباشر مصري في الأسهم العامة (PIPE) يستهدف استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه في شركات مدرجة ببورصة مصر خلال 2025

خاص- أول صندوق استثمار مباشر مصري في الأسهم العامة (PIPE) يستهدف استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه في شركات مدرجة ببورصة مصر خلال 2025
خاص- أول صندوق استثمار مباشر مصري في الأسهم العامة (PIPE) يستهدف استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه في شركات مدرجة ببورصة مصر خلال 2025
تونس

شركة أسد لصناعات البطاريات التونسية تستهدف نمو مبيعاتها 30% خلال 2025 والتوسع في التصدير - المدير العام

شركة أسد لصناعات البطاريات التونسية تستهدف نمو مبيعاتها 30% خلال 2025 والتوسع في التصدير - المدير العام
شركة أسد لصناعات البطاريات التونسية تستهدف نمو مبيعاتها 30% خلال 2025 والتوسع في التصدير - المدير العام
أسواق المال

تحليل سريع: حالة عدم اليقين تُدخل الأسواق العربية في وهن وتذبذب خلال النصف الثاني من فبراير

تحليل سريع: حالة عدم اليقين تُدخل الأسواق العربية في وهن وتذبذب خلال النصف الثاني من فبراير
تحليل سريع: حالة عدم اليقين تُدخل الأسواق العربية في وهن وتذبذب خلال النصف الثاني من فبراير
الإمارات

مجموعة أبوظبي للاستثمار تدرس طرح شركتين تابعتين للاكتتاب خلال 2025 - الرئيس التنفيذي لزاوية عربي

مجموعة أبوظبي للاستثمار تدرس طرح شركتين تابعتين للاكتتاب خلال 2025 - الرئيس التنفيذي لزاوية عربي
مجموعة أبوظبي للاستثمار تدرس طرح شركتين تابعتين للاكتتاب خلال 2025 - الرئيس التنفيذي لزاوية عربي
السعودية

ألوبكو السعودية للألمنيوم تعتزم تعيين مستشاري طرحها في تداول خلال 6 شهور - الرئيس التنفيذي

ألوبكو السعودية للألمنيوم تعتزم تعيين مستشاري طرحها في تداول خلال 6 شهور - الرئيس التنفيذي
ألوبكو السعودية للألمنيوم تعتزم تعيين مستشاري طرحها في تداول خلال 6 شهور - الرئيس التنفيذي
الإمارات

أدنوك للتوزيع الإماراتية تعتزم التوسع في محطات الوقود ووقود الطائرات في مصر - مسؤولة بالشركة

أدنوك للتوزيع الإماراتية تعتزم التوسع في محطات الوقود ووقود الطائرات في مصر - مسؤولة بالشركة
أدنوك للتوزيع الإماراتية تعتزم التوسع في محطات الوقود ووقود الطائرات في مصر - مسؤولة بالشركة
مصر

رئيس بورصة مصر: ندرس مع الحكومة طرح كل شركات برنامج الخصخصة في البورصة ولو بحصص صغيرة

رئيس بورصة مصر: ندرس مع الحكومة طرح كل شركات برنامج الخصخصة في البورصة ولو بحصص صغيرة
رئيس بورصة مصر: ندرس مع الحكومة طرح كل شركات برنامج الخصخصة في البورصة ولو بحصص صغيرة
مصر

بنيان المصرية قد تصدر صكوك أو سندات لتمويل توسعات

بنيان المصرية قد تصدر صكوك أو سندات لتمويل توسعات
بنيان المصرية قد تصدر صكوك أو سندات لتمويل توسعات
أسهم

تحليل سريع: تداعيات الإجراءات والتصريحات الأمريكية على أسواق المال العربية خلال النصف الأول من فبراير

تحليل سريع: تداعيات الإجراءات والتصريحات الأمريكية على أسواق المال العربية خلال النصف الأول من فبراير
تحليل سريع: تداعيات الإجراءات والتصريحات الأمريكية على أسواق المال العربية خلال النصف الأول من فبراير