تخطط شركة مباشر كابيتال المصرية العاملة بمجال الخدمات المالية لإطلاق صندوق يحاكي مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV، وفق إيهاب رشاد، نائب رئيس الشركة لزاوية عربي.

أطلقت بورصة مصر مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV، بدأ العمل به في 3 أغسطس 2025، ويضم المؤشر نحو 35 شركة في 13 قطاع، من بين الشركات الأكثر سيولة في السوق، لكنها ذات تقلبات سعرية أقل.

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"احنا بالفعل اتكلمنا معاهم (البورصة) .. مستني الصندوق الدولاري يطلع، هدخل على طول على الـ LV35،" وفق رشاد.

وقد تقدمت الشركة مؤخرا بنشرة الاكتتاب الخاصة بصندوقها الدولاري الذي يعد الأول لها في هذا القطاع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب رشاد، الذي فضل عدم الكشف عن حجم الصندوق لحين صدور موافقة الهيئة.

ولدى مباشر كابيتال مصر صندوق أسهم وآخر للدخل الثابت، بينما أنهت مؤخرا الاكتتاب في صندوقها الثالث والذي سيتخصص في الاستثمار بالذهب.

مباشر كابيتال مصر تأسست في 2018 وتعمل بمجال تداول الأوراق المالية وادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، وذلك ضمن مجموعة مباشر البحرين التي تأسست في 2007، بحسب بيانات رسمية.

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(إعداد: أحمد علي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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