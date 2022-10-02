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تدرس مصر إنشاء مجمع للزيوت في إقليم قناة السويس مع الجانب الماليزي لتوريد زيت النخيل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن تصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي للوزارة يوم الأحد.

وذكر وزير التموين أن المجمع سيكون بالتعاون مع ماليزيا ليكون نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إن مصر تستهدف مشاركة عدد من شركات القطاع الخاص في تطوير قطاع الزيوت.

وطرحت وزارة التموين فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 321 مليون دولار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، وفق الوكالة.

ما تفاصيل الفرص الاستثمارية في قطاع الزيوت؟

(بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط)

1- مجمع في مدينة برج العرب بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 165 مليون دولار، ويضم مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنويا، ومصنع لتكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى (السمن الصناعي بطاقة 90 ألف طن سنويا، على ينقسم الهيكل التمويلي للمجمع إلى 50% مستثمرين من القطاع الخاص و50% قروض طويلة الأجل.

2- مجمع في مدينة السادات بتكلفة تصل إلى 48 مليون دولار، ويضم مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا.

3- مجمع في سوهاج بطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 مليون دولار.

استهلاك مصر من زيوت النخيل

بحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة الزراعة الأمريكية الصادر في أبريل الماضي، فقد استوردت مصر 1.128 مليون طن من زيوت النخيل في العام التسويقي 2020-2021 (من أكتوبر 2020 وحتى سبتمبر 2021).

وتوقع التقرير أن تبلغ واردات مصر من زيوت النخيل 1.2 مليون طن في العام التسويقي 2021-2022 (من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022)، على أن تصل إلى 1.26 مليون طن في العام التسويقي 2022-2023 (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023).

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، بلغ الاستهلاك المحلي لزيوت النخيل في مصر خلال العام التسويقي 2020-2021 نحو 1.215 مليون طن، وتوقع التقرير أن يبلغ الاستهلاك 1.175 مليون طن في العام التسويقي 2021-2022، و1.235 مليون طن في العام التسويقي 2022-2023.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها، أن 94% من زيوت النخيل في مصر تُستخدم في إنتاج الأغذية.

وأظهرت بيانات التقرير أن مصر لا تنتج أي كميات من زيوت النخيل.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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