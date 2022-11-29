* تم التحديث بتفاصيل



أعلنت السعودية يوم الثلاثاء عن تمديد أجل وديعتها في البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء التمديد بناء على توجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وفي إطار دعم المملكة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، بحسب البيان.

وكانت السعودية أودعت وديعة في مارس الماضي لدى البنك المركزي المصري، لمساعدة البلد في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. لكن وكالة واس لم تحدد ما إن كانت تلك هي الوديعة نفسها التي تقرر تمديد أجلها أم لا.

وبحسب ما أوردته وكالة واس الثلاثاء، فهناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في مصر والسعودية من أجل تعزيز التنسيق "خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية".

وتابعت أن تلك الاستثمارات والودائع السعودية "من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".

ولم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري "بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر"، وفق الوكالة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين ومريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا