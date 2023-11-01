تماشى الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الأسواق وأبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة هذا العام، وفق بيان يوم الأربعاء.

وستظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

وبعد جولة تاريخية من تشديد السياسة النقدية بدأها الفيدرالي الأمريكي في مارس 2022، قرر تثبيت أسعار الفائدة في يونيو لأول مرة في أكثر من عام، ثم ثبتها مرة أخرى في سبتمبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3.7% بدون تغيير عن قراءة شهر أغسطس، لكنه تباطأ على أساس شهري إلى 0.4% في سبتمبر من 0.6% في أغسطس.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وفي سبتمبر، سجل معدل البطالة في أمريكا 3.8% بدون تغيير عن قراءة أغسطس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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