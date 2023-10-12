ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.7% بدون تغيير عن قراءة بشهر أغسطس، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس.

وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع في أغسطس إلى 3.7% من 3.2% في يوليو.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي - الذي أبقى على سعر الفائدة بدون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50% في سبتمبر - معدل التضخم عند 2%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر 0.4% من 0.6% في أغسطس.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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