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أبقى الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات في قرار أٌتخذ بالإجماع.

وبهذا ستظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

وهذه المرة الثانية التي يثبت فيها الفيدرالي الفائدة هذا العام، كانت المرة الأولى في يونيو قبل أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أغسطس إلى 3.7% من 3.2% في يوليو. ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

التوقعات الاقتصادية

وتشير التوقعات التي نشرها الفيدرالي في بيان الأربعاء إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة ب25 نقطة أساس مرة أخرى هذا العام و خفض ب50 نقطة أساس في العام القادم، وهو أقل من التوقع السابق في يونيو والذي كان عند 100 نقطة أساس.

كما تشير التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس خلال 2025 مقارنة بتوقعات يونيو.

ورفع الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري إلى 2.1% مقابل 1% في يونيو الماضي.

ورفع توقعاته لمعدل التضخم في 2023 إلى 3.3% من 3.2% في يونيو، و خفض توقعاته لنسبة البطالة إلى 3.8% مقارنة بـ 4.1 % في يونيو.

وخلال أغسطس الماضي زاد معدل البطالة في أمريكا إلى 3.8% مقارنة بـ 3.5% في يوليو.



توقعات الأعوام القادمة

أما خلال العامين المقبلين، رفع الفيدرالي توقعاته للنمو في 2024 إلى 1.5% من 1.1% في يونيو، وأبقاها عند 1.8% في 2025، وهي نفس النسبة المتوقعة لـ 2026.

وخفض توقعاته لمعدل البطالة في العامين المقبلين من 4.5% إلى 4.1% ثم 4% في 2026.

وأبقى على توقعاته للتضخم عند 2.5% في 2024 ورفعها من 2.1% إلى 2.2% في 2025، على أن ينخفض وفقا للتوقعات إلى 2% في 2026.

رد فعل بنوك الخليج

تربط معظم البنوك الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتخذ نفس قرار الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة الرئيسية.

وقد قرر مصرف الإمارات المركزي، بحسب بيان الأربعاء، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بدون تغيير عند 5.40%.

كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وثبت مصرف قطر المركزي أيضا أسعار الفائدة بدون تغيير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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