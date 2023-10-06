سجل معدل البطالة في أمريكا خلال سبتمبر الماضي 3.8% بدون تغيير عن قراءة أغسطس، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.

وتسارع معدل خلق الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي، وأضاف خلال سبتمبر 336 ألف وظيفة جديدة من الوظائف غير الزراعية.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الترفيه والضيافة، والحكومة، والرعاية الصحية، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، والمساعدة الاجتماعية.

ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف إلى 6.360 مليون عاطل، مقارنة بـ 6.355 مليون عاطل في أغسطس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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