ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 42 مليون دولار، بحسب ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري صدرت يوم الأربعاء.



وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.



وقال المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.



وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.



تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023



(وفق بيانات البنك المركزي)



يناير: 34.224 مليار دولار



فبراير: 34.352 مليار دولار



مارس: 34.447 مليار دولار



أبريل: 34.551 مليار دولار



مايو: 34.660 مليار دولار



يونيو: 34.806 مليار دولار



يوليو: 34.879 مليار دولار



أغسطس: 34.928 مليار دولار



سبتمبر: 34.970 مليار دولار

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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