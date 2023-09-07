ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 49 مليون دولار، بحسب ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري صدرت يوم الخميس.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعة أولى لصندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من برنامج قرض من الصندوق تبلغ قيمته 3 مليار دولار.

وقال المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل بشكل مبدئي إلى نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مرتفعا من نحو 34.879 مليار دولار في شهر يوليو السابق له.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.

تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023

(وفق بيانات البنك المركزي)

يناير: 34.224 مليار دولار

فبراير: 34.352 مليار دولار

مارس: 34.447 مليار دولار

أبريل: 34.551 مليار دولار

مايو: 34.660 مليار دولار

يونيو: 34.806 مليار دولار

يوليو: 34.879 مليار دولار

أغسطس: 34.928 مليار دولار

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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