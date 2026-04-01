رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن أسعار منتجات الوقود "البنزين" لشهر أبريل بنسب بين 9.9% و 14.3%، فيما أبقت على أسعار الغاز المنزلي بدون تغيير، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مساء الثلاثاء.

واتخذت عدة دول قرارات مشابهة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة عالميا بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات.

ووفق الوكالة الرسمية فإن الحكومة الأردنية تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية تكلفة مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث قرابة 150 مليون دينار ( 211.6 مليون دولار).

وأصبحت الأسعار كالتالي:

(وفق الوكالة)

- تعديل سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 910 فلس للتر بدلا من 820 فلس.

- تعديل سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 1200 فلس للتر بدلا من 1050 فلس.

- تعديل سعر السولار ليصبح 720 فلس للتر بدلا من 655 فلس.

- تثبيت سعر إسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير.

- تثبيت سعر الكاز عند سعر 550 فلس للتر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا