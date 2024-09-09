سيبدأ التداول على أسهم شركة إن إم دي سي اينيرجي بسوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية هذا الأسبوع، ضمن أحدث الطروحات في الإمارات.



أما سوق دبي المالي، فيترقب خطوات تنفيذ طرح شركة طلبات لتوصيل الطعام، التابعة لشركة دليفري هيرو Delivery Hero الألمانية والمدرجة في بورصة فرانكفورت.



وعاد النشاط للطروحات الأولية في أسواق الإمارات بعد خمول الصيف، فيما تنتعش الاكتتابات في أسواق الخليج في ظل منافسة مع السعودية على استقطاب الاكتتابات. وتسعى الشركات للطرح العام الأولي في أسواق المال كمصدر للتمويل مؤخرا في ظل الفائدة المرتفعة عالميا.



إدراج NMDC اينيرجي



سيتم إدراج أسهم شركة إن إم دي سي اينيرجي "NMDC اينيرجي" - والمعروفة سابقا بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية- في قطاع الطاقة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتبارا من يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، وفق ما أعلنه السوق.



طرحت إن إم دي سي جروب - (المعروفة سابقا بشركة الجرافات البحرية الوطنية) والمدرجة بسوق أبوظبي - نحو 1.15 مليار سهم تمثل 23% من شركتها التابعة إن إم دي سي اينيرجي بسعر 2.8 درهم (0.76 دولار) لجمع 3.22 مليار درهم (876.8 مليون دولار).



وقد تم تغطية الاكتتاب الذي امتد خلال الفترة بين 30 أغسطس و4 سبتمبر 2024 بأكثر من 31 مرة، مع الطلب القوي على الطرح العام الأولي الذي تلقى طلبات بنحو 88 مليار درهم، وفق بيان للشركة، حيث تجاوز الطلب من الأفراد بـ 600 مرة ومن المكتتبين المحترفين بـ 16.7 مرة.

تعمل شركة إن إم دي سي اينيرجي في تقديم خدمات المقاولات الهندسية والتوريد والمشتريات والبناء لمنصات الطاقة البرية والبحرية، ومن عملائها شركتي النفط أدنوك وأرامكو.

طرح طلبات



عينت شركة توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو، عدة بنوك للمضي قدما في طرح شركتها لتوصيل الطعام والعاملة في الشرق الأوسط "طلبات" بسوق دبي المالي، الذي يتوقع أن يجمع نحو مليار دولار، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر.



تأسست طلبات في 2004، واستحوذت عليها شركة دليفري هيرو في 2015. تعمل طلبات حاليا في الإمارات، السعودية، مصر، قطر، البحرين، عُمان والأردن والعراق.



ووفق الوكالة، عينت دليفري هيرو كل من: بنك الإمارات دبي الوطني، ومورغان ستانلي، وجي بي مورغان، وقد تضيف الشركة بنوك أخرى لعملية الطرح. وتقدر بلومبرغ، قيمة طلبات المؤسسية بنحو 6 مليار دولار.



ويتوقع أن يتم طرح طلبات من خلال بيع ثانوي للأسهم خلال الربع الأخير من العام على أن تحتفظ دليفري هيرو بحصة الأغلبية. وتنفيذ الطرح العام الأولي خاضع لظروف السوق والموافقات التنظيمية، وقرارات مجلس إدارة الشركة الأم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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