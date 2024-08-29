

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت"طلبات" المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب و توصيل الطعام ومواد البقالة اليومية ، أن شركتها الأم "دليفري هيرو" بدأت الاستعدادات لإدراج منصة "طلبات" في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من عام 2024 .

سيخضع تنفيذ الطرح العام الأولي للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة "دليفري هيرو" وستقوم "دليفري هيرو" و"طلبات" بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.

نبذة حول طلبات

منذ انطلاقتها الأولى في الكويت عام 2004، تقدم "طلبات" المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية أفضل الحلول لجعل تفاصيل حياة عملائها اليومية أسهل. كون طلبات جزءاً لا يتجزأ من هذا الإقليم، فهي تستطيع تلبية احتياجات الثمان دول التي تعمل بها. نحن نقدم أفضل الحلول لجعل تفاصيل حياة عملائنا اليومية أسهل بالاعتماد على التكنولوجيا والمعرفة المحلية. كما نوفر الوقت لعملائنا، ونساهم في تسهيل التعاملات اليومية للمطاعم والمتاجر المحلية التي نتعامل معها، كما نخلق فرص اقتصادية لسائقي التوصيل لدينا. نحرص في طلبات على تطوير بيئة عمل مبتكرة لموظفينا لمساعدتهم على إحداث أثر إيجابي باستخدام منصتنا في جميع أنحاء المنطقة.

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