تجاوز الطلب من شريحة المكتتبين الأفراد على الأسهم المعروضة بـ 600 مرة ومن شريحة المكتتبين المحترفين بـ 16.7 مرة

من المقرر بدء تداول أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» اعتباراً من يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة إن إم دي سي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC)، اليوم إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة «إن إم دي سي إينيرجي» بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، حيث شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

تم طرح أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم إماراتي للسهم الواحد، حيث شهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالاً كبيراً في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح الذي انطلق في 30 أغسطس 2024. ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة. ومن المتوقع أن تحصل «مجموعة إن إم دي سي» من عملية الطرح العام الأولي للأسهم على نحو 3.22 مليار درهم إماراتي.

وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي": "لا تقتصر أهمية هذا الطرح العام الأولي على كونه إنجازاً مالياً لافتاً فحسب، بل يجسد القوّة الكامنة في هويتنا والآفاق الواعدة لرؤيتنا الطموحة للمستقبل. كما أن حجم الاقبال الاستثنائي الذي أبداه المستثمرون يعكس الثقة العالية في عملياتنا ضمن الأسواق ويؤكد على قدرة ’مجموعة إن إم دي سي‘ على قيادة صناعات الغد. وبينما نقف عل أعتاب مرحلة جديدة، نثق بأن هذه الخطوة تتوّج انطلاقة قوية لإنجازات استثنائية أخرى".

"بهذه الخطوة، نؤسس لإرث يتخطى حدود الربحية وصولاً لترسيخ النمو المستدام، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتخطي الحدود المألوفة في قطاع الطاقة. ونحن على ثقة بالمستقبل الواعد الذي ينتظر ’إن إم دي سي إينيرجي‘، حيث ستواصل حرصها على ابتكار الحلول التي تمد مختلف القطاعات بسبل الدعم والتمكين وترتقي بمجتمعات المنطقة والعالم. وبينما نتطلع بطموح عالٍ نحو المرحلة المقبلة، أشعر بثقة كبيرة بأن ’إن إم دي سي إينيرجي‘ ماضية بإرساء معايير جديدة والوفاء بمسؤولياتها لدفع عجلة التقدم الإيجابي لدولة الإمارات والعالم بأسره".

"إن نجاحنا اليوم هو ثمرة تفاني مساهمينا، وبُعد نظر مجلس إدارة المجموعة، وإخلاص كل فرد في ‘مجموعة إن إم دي سي".

وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إينيرجي: "يجسد الاهتمام الهائل من جانب المستثمرين بطرحنا العام الأولي بجلاء إمكانات «إن إم دي سي إينيرجي» وأهميتها في السوق، حيث سيسهم هذا التطور الجديد في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في توفير احتياجات العالم من الطاقة. وسنمضي قدماً، ونحن على اعتاب مرحلة جديدة كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز النمو العضوي وغير العضوي، وتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالنا، والارتقاء بالتعاون والتآزر بين مختلف قطاعات أعمالنا لتحقيق المزيد من التطور والابتكار في كافة مجالات العمل."

ومن المقرر أن يلتئم اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، مع توقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، حيث سيتم تداول الأسهم تحت الرمز (NMDCENR).

تولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع المسؤولية الرئيسية في إدارة واستقبال الطلبات والاستثمارات المتعلقة بالاكتتاب العام، إلى جانب البنوك المتلقية الأخرى: بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ويو بنك ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م. أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة "إن إم دي سي إينيرجي" فهو الدولية للأوراق المالية ذ.م.م. بينما تولت شركة هادف وشركاه تقديم المشورة القانونية والإرشادات المتعلقة بعملية الاكتتاب.

تقدم «إن إم دي سي إينيرجي»، بما تزخر به من خبرات عالمية غنية تزيد على 50 عاماً، حلولاً متكاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك خدمات الهندسة والتوريدات والبناء. وتدير الشركة مرافق تصنيع حديثة في أبوظبي، تمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع. وبلغت قيمة مجموعة المشاريع أو الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد، ولكنها مُجدولة للتنفيذ من قبل الشركة، اعتباراً من 30 يونيو 2024، نحو 54 مليار درهم إماراتي، وتشمل قطاعات ومناطق متنوعة. تمتلك الشركة محفظة أعمال دولية متنوعة وحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والهند وتايوان. وتعمل الشركة حالياً على تطوير قدراتها وتوسيعها بشكل أكبر عبر تشييد منشأة تصنيع جديدة على مساحة 400 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير في المملكة العربية السعودية.

تحظى «مجموعة إن إم دي سي» بدعم "ألفا ظبي القابضة"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتابعة لـ "الشركة العالمية القابضة".

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