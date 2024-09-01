تستعد شركة دليفري هيرو Delivery Hero الألمانية والمدرجة في بورصة فرانكفورت، طرح شركتها العاملة في توصيل الطلبات بالشرق الأوسط "طلبات" للاكتتاب بسوق دبي المالي هذا العام.

وتنتعش الاكتتابات في أسواق الخليج مع منافسة بين بورصات السعودية والإمارات على استقطاب الطروحات. وتسعى الشركات للطرح العام الأولي في أسواق المال كمصدر للتمويل مؤخرا في ظل الفائدة المرتفعة عالميا.

بدأت طلبات كفكرة لرواد أعمال عام 2004، بهدف تسهيل توصيل الطعام في الكويت وهي تعمل الآن في الإمارات، السعودية، مصر، قطر، البحرين، عُمان والأردن والعراق.

في عام 2015 استحوذت شركة دليفري هيرو على طلبات. ودليفرى هيرو هي شركة عالمية لطلب وتوصيل الطعام بدأت في 2011 وتعمل حاليا في أكثر من 70 دولة.

تقدم طلبات خدمات: توصيل البقالة، الأدوية، الزهور والبقالة "طلبات مارت" للتسوق السريع.

قالت ديلفري هيرو، في بيان إن طرح طلبات قد يتم من خلال بيع ثانوي للأسهم خلال الربع الأخير من العام على أن تحتفظ بحصة الأغلبية، لكنها لم تحدد حجم حصة الاكتتاب المزمع.

ويظل تنفيذ الطرح العام الأولي خاضع لظروف السوق والموافقات التنظيمية، وقرارات مجلس إدارة الشركة الأم، وفق البيان.

ويُتوقع أن تستخدم الشركة الألمانية عائدات الطرح المزمع في دعم ميزانيتها وتقليص الديون، وفق رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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